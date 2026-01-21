Advertisement
trendingNow13082209
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, उपकप्तान को लगी चोट, सूर्या-गंभीर की बढ़ गई टेंशन

टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, उपकप्तान को लगी चोट, सूर्या-गंभीर की बढ़ गई टेंशन

India vs New Zealand 1st T20I: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद टी20 में शानदार शुरुआत की है. उसने 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रनों से जीत लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, उपकप्तान को लगी चोट, सूर्या-गंभीर की बढ़ गई टेंशन

India vs New Zealand 1st T20I: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद टी20 में शानदार शुरुआत की है. उसने 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रनों से जीत लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल की. नागपुर में बुधवार (21 जनवरी) को मैच के बीच एक बुरी खबर टीम इंडिया के लिए आई. उसने भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस को परेशान कर दिया है.

अक्षर को लगी चोट

टी20 में भारत के उपकप्तान अक्षर पटेल बुरी तरह चोटिल हो गए. इस कारण वह अपनी गेंदबाजी भी पूरी नहीं कर पाए. उन्हें ओवर को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा. उनकी जगह अभिषेक शर्मा ने बाकी के तीन गेंद फेंके. अक्षर ने 3.3 ओवरों में 42 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया. उन्होंने ग्लेन फिलिप्स का सबसे अहम विकेट लिया. फिलिप्स ने 40 गेंदों पर 78 रन बनाए और वह एक समय मैच में न्यूजीलैंड को करीब लेकर जा रहे थे. अक्षर ने उन्हें आउट करके टीम इंडिया को खुशी दे दी. हालांकि, इसके बाद वह चोटिल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे चोटिल हो गए अक्षर?

अक्षर जब न्यूजीलैंड की पारी का 16वां और अपना चौथा ओवर कर रहे थे तो तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल ने सामने की ओर जोरदार शॉट मारा. अक्षर ने उसे रोकने के लिए हाथ तो लगाया, लेकिन गेंद काफी तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई. मिचेल को चार रन मिल गए. दूसरी ओर, अक्षर की अंगुली से खून निकलने लगा. भारतीय टीम के फिजियो को तुरंत मैदान पर बुलाया गया और फिर अक्षर ने पट्टी से खून को रोकने का प्रयास किया और फिर मैदान के बाहर चले गए.

 

fallback

 

ये भी पढ़ें: नागपुर में अभिषेक शर्मा का तूफान... 240 की स्ट्राइक रेट से मचाया गदर, सूर्यकुमार-रोहित-राहुल का रिकॉर्ड ध्वस्त

चोट क्यों गंभीर?

अक्षर की चोट ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को बड़ी टेंशन दे दी. दरअसल, जिस अंगुली में अक्षर को चोट लगी है, वह उसी से बॉलिंग के समय गेंद को घुमाते हैं. उनके बॉलिंग वाल हाथ में चोट ने सबको परेशान कर दिया. ऐसा लग रहा है कि वह आगामी कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे. अब देखना है कि उनकी चोट कितनी जल्दी ठीक होती है. 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है और टीम इंडिया उस समय तक अक्षर को पूरी तरह फिट देखना चाहेगी.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup Controversy: बांग्लादेश को अल्टीमेटम... ICC ने वोटिंग से किया बड़ा फैसला, अब पाकिस्तान की निकलेगी हेकड़ी

मैच में क्या हुआ?

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 238 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा किया. उसके लिए अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद पर 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए. रिंकू सिंह ने 20 गेंद पर नाबाद 44 और कप्तान सूर्यकुमार ने 22 गेंद पर 32 रन बनाए. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी. उसके लिए ग्लेन फिलिप्स ने 78 और डेरिल मिचेल ने 28 रन बनाए. सीरीज का दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World CupT20 World Cup 2026

Trending news

असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़