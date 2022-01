गावस्कर के बाद अब IPL टीम के मालिक की मांग, इस खिलाड़ी को बनाओ भारत का नया कप्तान

नई दिल्ली: टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने हाल ही में कप्तानी से इस्तीफा देकर वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान कर दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) के अचानक टेस्ट टीम की कप्तानी (Test Captaincy) छोड़ने के बाद BCCI इस सोच में डूबी है कि आखिर किसे टेस्ट का नया कप्तान बनाया जाए. भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और युवराज सिंह समेत कुछ दिग्गजों ने ऋषभ पंत को नया टेस्ट कप्तान बनाने की मांग की है.

इस खिलाड़ी को कप्तान बनाने की मांग

इतना ही नहीं अब तो IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने भी ऋषभ पंत को भारत का अगला टेस्ट कप्तान बनाए जाने की मांग की है. पार्थ जिंदल ने ट्वीट करके कहा, ‘ऋषभ पंत को अगला कप्तान बनने के लिए ग्रूम करना ही बेस्ट आइडिया होगा. अगले एक दो साल के लिए रोहित शर्मा या आर अश्विन को कप्तानी देनी चाहिए ताकी वह सही समय पर ऋषभ पंत को कप्तानी सौंप दें, जो तीनों फॉर्मेट में बेस्ट हैं.’

Appointing @RishabhPant17 the Vice Captain of the test team and grooming him for the job would be the best thing to do in my opinion,in the interim having someone like @ImRo45 or @ashwinravi99 lead for two years and then hand over to Pant who is an all format player would be best

— Parth Jindal (@ParthJindal11) January 18, 2022