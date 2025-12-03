IND vs SA T20: टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक की वापसी, अचानक स्टार खिलाड़ी की छुट्टी

Team India T20 Squad: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. बुधवार को बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा की. सूर्यकुमार यादव कप्तानी करेंगे. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है. वहीं, टी20 टीम से अचानक स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की छुट्टी हो गई है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

Add Zee News as a Preferred Source

हार्दिक पांड्या की वापसी

टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड की सबसे अहम बात यही है कि लंबे समय बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है. वो एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हुए थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज से बाहर रहे. हार्दिक फिलहाल घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

रिंकू सिंह को नहीं मिली जगह

हैरान करने वाली बात ये है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है. पिछले कुछ समय से रिंकू को प्लेइंग इलेवन में भी मौका नहीं मिल रहा था. फिनिशर के रोल के लिए टीम में हार्दिक के साथ शिवम दुबे और जितेश शर्मा हैं.

पहला मैच मिस कर सकते हैं शुभमन गिल

टी20 स्क्वाड में उपकप्तान शुभमन गिल को भी जगह मिली है, लेकिन बीसीसीआई ने साथ में ये जानकारी दी है कि मेडिकल टीम उनपर निगरानी रखेगी और वो अगर फिट हो जाते हैं तो इस शृंखला में खेल सकते हैं. बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए टेस्ट के दौरान शुभमन के गर्दन में तकलीफ हुई थी. उसके बाद वो दूसरे टेस्ट और वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए. रिपोर्ट की मानें तो शुभमन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20 मैच भी मिस कर सकते हैं और दूसरे मुकाबले तक उनके ठीक होने की उम्मीद है.