फोन से सभी Apps डिलीट करने की आ गई थी नौबत, कप्तान सूर्या ने सुनाई आपबीती, फैंस के होश उड़ा देगी ये वजह

सूर्यकुमार यादव भारत के चौथे सबसे सफल टी20 कप्तान हैं. सूर्यकुमार यादव ने अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है. अपनी लीडरशिप में सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया को 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में जीत दिलाई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने सिर्फ 5 मैच गंवाए हैं, जबकि 2 मैच टाई रहे हैं. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत का टी20 इंटरनेशनल में जीत प्रतिशत 81.25 का रहा है.
Trending Photos
सूर्यकुमार यादव भारत के चौथे सबसे सफल टी20 कप्तान हैं. सूर्यकुमार यादव ने अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है. अपनी लीडरशिप में सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया को 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में जीत दिलाई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने सिर्फ 5 मैच गंवाए हैं, जबकि 2 मैच टाई रहे हैं. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत का टी20 इंटरनेशनल में जीत प्रतिशत 81.25 का रहा है.
फोन से सभी Apps डिलीट करने की आ गई थी नौबत
सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी में भारत को हाल ही में सितंबर महीने में एशिया कप 2025 का खिताब जिताया था. भारत ने इस टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को फाइनल मैच समेत तीन मुकाबलों में बुरी तरह पीटा था. एशिया कप 2025 जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाए रखने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने फोन से सभी Apps को डिलीट कर दिया था. सूर्यकुमार यादव और टीम इंडिया को इसका फायदा भी मिला. भारत ने रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया था.
कप्तान सूर्या ने सुनाई आपबीती
'इंडियन एक्सप्रेस' के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'एशिया कप के लिए निकलने से 2-3 हफ्ते पहले मैंने अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया था, सारे ऐप्स. सिर्फ WhatsApp और नॉर्मल कॉल ही उपलब्ध थे. बाकी सब मेरी टीम देख रही थी. इससे मैं शांत रहता हूं.' सूर्यकुमार यादव ने यह भी बताया कि वह बतौर कप्तान क्रिकेट के मैदान पर बहुत शांत रहते हैं.
क्रिकेट के मैदान पर बहुत शांत रहते हैं सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मैं ग्राउंड पर बहुत रिलैक्स रहता हूं, तब भी जब मुझ पर प्रेशर होता है. फील्डिंग के दौरान, मैं मुस्कुराता हूं. मैं बॉलर्स को उनकी बात कहने देता हूं. एक बॉलर के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती हैं. यह एक टीम है और सबकी बात सुनना जरूरी है. हर कोई बहुत अलग-अलग बातें लेकर आता है.' बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए अभी तक 95 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 36.72 की औसत से 2754 रन बनाए हैं.
T20I करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया
सूर्यकुमार यादव ने मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की थी. सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में 4 शतक और 21 अर्धशतक ठोके हैं.