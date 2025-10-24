Advertisement
ऑस्ट्रेलिया में हार का गम झेल रही टीम इंडिया से अचानक जुड़े ये 3 खूंखार बल्लेबाज, चौके-छक्कों से मचाते हैं तबाही

ऑस्ट्रेलिया में हार का गम झेल रही टीम इंडिया से अचानक तीन खूंखार बल्लेबाज जुड़ गए हैं. ये तीनों ही बल्लेबाज चौके-छक्कों से तबाही मचाने में माहिर हैं. कंगारू गेंदबाजों की असल परीक्षा तो अब शुरू हो गई, क्योंकि उनके लिए काल बनने वाले भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रख लिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 24, 2025, 11:21 AM IST
ऑस्ट्रेलिया में हार का गम झेल रही टीम इंडिया से अचानक तीन खूंखार बल्लेबाज जुड़ गए हैं. ये तीनों ही बल्लेबाज चौके-छक्कों से तबाही मचाने में माहिर हैं. कंगारू गेंदबाजों की असल परीक्षा तो अब शुरू हो गई, क्योंकि उनके लिए काल बनने वाले भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रख लिया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 19 अक्टूबर को पर्थ के मैदान पर भारत को 7 विकेट (DLS) से हरा दिया. इसके बाद 23 अक्टूबर को कंगारुओं ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी टीम इंडिया को 2 विकेट से हरा दिया.

टीम इंडिया से अचानक जुड़े 3 खूंखार बल्लेबाज

भारत पर अब 3-0 से व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. सिडनी में 25 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. वनडे सीरीज खत्म होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा. भारत के तीन खूंखार बल्लेबाजों ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रख लिया है.

चौके-छक्कों से तबाही मचाते हैं ये बल्लेबाज

रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और जितेश शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में एयरपोर्ट पर देखा गया है. सोशल मीडिया पर इन तीनों ही बल्लेबाजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ये तीनों ही बल्लेबाज भारत की टी20 टीम का हिस्सा हैं, जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. इसके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर शिवम दुबे भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं. ये सभी क्रिकेटर टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं.

भारत का ऑस्ट्रेलिया पर पलड़ा भारी

ICC रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 11 मैच जीतने में कामयाब रही है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है. भारत की टी20 टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

