T20 की तरह टेस्ट में भी बल्ले से भीषण तबाही मचाएगा ये भारतीय! बस मौका मिलने का कर रहा इंतजार

टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड क्रिकेट में डंका बज रहा है. टी20 फॉर्मेट में वह गेंदबाजों की इस कदर धुनाई कर रहे हैं कि तमाम महान क्रिकेटर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. हाल ही में हुए टी20 एशिया कप में उनका बल्ला खूब बोला और भारत को 9वीं बार टूर्नामेंट जिताने में बड़ी भूमिका निभाई. अभिषेक सिर्फ टी20 क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी तूफानी बैटिंग से तहलका मचाने को बेताब हैं और इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं. इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज को निकट भविष्य में भारतीय टेस्ट सेटअप का हिस्सा बनाया जाता है तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से खलबली मचाने पर नजरें होंगी.

टेस्ट में तहलका मचाने को बेताब

वेस्टइंडीज के पूर्व महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है. उन्होंने अभिषेक को 'कुछ खास' खिलाड़ी बताया और कहा कि लिमिटेड ओवरों के क्रिकेट में इतनी सफलता मिलने के बावजूद भी, वह भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाना चाहते हैं, जो कि एक बेहतरीन बात है. लारा मुंबई में हुए एक प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2021 और 2022 में बैटिंग कोच के रूप में अभिषेक के साथ काम किया था. उन्होंने एक साधारण खिलाड़ी से लेकर ट्रेविस हेड के साथ एक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक के विकास को करीब से देखा है.

लारा ने क्या कहा?

लारा ने कहा, 'मैं अभिषेक को सनराइजर्स हैदराबाद से जानता हूं, मैं COVID के समय शायद तीन-चार साल पहले, वहां था. वह एक अद्भुत युवा खिलाड़ी हैं... वह कुछ बहुत ही खास हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'युवराज सिंह का उन पर बड़ा प्रभाव रहा है, उनकी बल्ले की गति, जिस तरह से वह गेंद को मारते हैं, जिस तरह से वह गेंद को हिट करते हैं... भले ही वह टी20 क्रिकेट और शायद 50 ओवर के फॉर्मेट में भी सफल हो रहे हों, फिर भी वह टेस्ट टीम में जगह बनाने का रास्ता खोजना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. उन्हें सुधार करते हुए और एक अलग स्तर पर जाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं उन्हें बहुत पसंद करने लगा हूं.'

शानदार फॉर्म में अभिषेक शर्मा

अभिषेक ने हाल ही में भारत के लिए एशिया कप जीता, जहां उन्होंने 6 पारियों में 314 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 44.00 और स्ट्राइक रेट 200 रहा. इसमें तीन अर्धशतक शामिल थे. इस साल 12 टी20 इंटरनेशनल मैचों में अभिषेक ने 49.41 के औसत और 208.80 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ 593 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों पर 135 रन की पारी उनकी सर्वश्रेष्ठ रही है. अपने 24 T20I करियर में, उन्होंने 36.91 के औसत और 196.07 के स्ट्राइक रेट से 849 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.

IPL में सफलता और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट

ट्रेविस हेड के साथ ओपनर बल्लेबाज के रूप में खेलने के बाद SRH के लिए उनके पिछले दो IPL सीजन बेहतरीन रहे हैं. पिछले दो सीज़न में 30 मैचों में उन्होंने 32.96 के औसत और 198 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ 932 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. इस सीजन में पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका विस्फोटक 141 रन का शतक शामिल है. 2024 सीजन उनका ब्रेकआउट रहा, जहां 16 मैचों में 32.26 के औसत और 204 से अधिक के स्ट्राइक रेट से तीन अर्धशतक और 42 छक्कों के साथ 484 रन बनाए.

अभिषेक को पंजाब के लिए फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में भी ठीक-ठाक सफलता मिली है. उन्होंने 24 मैचों की 37 पारियों में 30.60 के औसत और 70.46 के स्ट्राइक रेट के साथ 1071 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. अभिषेक अब 29 अक्टूबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 T20I मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे.