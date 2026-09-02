अचानक बदल गई टीम इंडिया की तस्वीर, 8 खिलाड़ियों को दिखा दिया बाहर का रास्ता, एक की बिना गलती हो गई छुट्टी

टीम से बाहर होने वाले 8 खिलाड़ियों में से युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव सबसे ज्यादा अनलकी रहे. 24 वर्षीय पेसर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी. 3 मैचों में उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे. पहले और तीसरे T20I में मयंक यादव ने पारी की पहली गेंद पर ही विकेट चटकाकर सनसनी मचाई थी. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. चयनकर्ताओं ने एक बार फिर हर्षित राणा पर भरोसा जताया है, जो चोट की वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं थे. दिलचस्प बात ये है कि चोट से रिकवरी के बाद हर्षित ने बिना कोई घरेलू मैच खेले ही टीम इंडिया में एंट्री मार ली है. हालांकि, वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा.