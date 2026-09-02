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अचानक बदल गई टीम इंडिया की तस्वीर, 8 खिलाड़ियों को दिखा दिया बाहर का रास्ता, एक की बिना गलती हो गई छुट्टी

India Squad for Afghanistan Series: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है, उसमें से 8 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई पिछली T20I शृंखला का हिस्सा थे. तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी बिना किसी गलती टीम से छुट्टी हो गई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 02, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:01 AM IST
अचानक बदल गई टीम इंडिया की तस्वीर, 8 खिलाड़ियों को दिखा दिया बाहर का रास्ता, एक की बिना गलती हो गई छुट्टी
Image Credit: बदल गई टीम इंडिया की तस्वीर, 8 खिलाड़ियों को दिखा दिया बाहर का रास्ता (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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