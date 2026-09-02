अचानक बदल गई टीम इंडिया की तस्वीर, 8 खिलाड़ियों को दिखा दिया बाहर का रास्ता, एक की बिना गलती हो गई छुट्टी

India Squad for Afghanistan Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज का आगाज 13 सितंबर से होगा. ये तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. बीसीसीआई ने मंगलवार (1 सितंबर) को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया. 15 सदस्यीय स्क्वॉड में 8 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में हुए टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे. यानी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है, उसमें से 8 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इनमें से एक युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव भी हैं, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए शृंखला में शानदार प्रदर्शन किया था.
अच्छी खबर ये है कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट से रिकवर होकर टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं. इन खिलाड़ियों के फिट होने की वजह से कुछ युवा प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम में मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, लेकिन उनका खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के साथ-साथ तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भी फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर ही टीम में शामिल किया जाएगा, जबकि लेग-स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं. जिम्बाब्वे के T20I दौरे पर गई भारतीय टीम का हिस्सा रहे 8 खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए नहीं चुना गया है.
प्रभसिमरन सिंह
मयंक यादव
रिंकू सिंह
प्रिंस यादव
अशोक शर्मा
हर्ष दुबे
सूर्यांश शेडगे
यश ठाकुर
संजू सैमसन
जसप्रीत बुमराह
नीतीश कुमार रेड्डी
प्रिंस यादव
अर्शदीप सिंह
अक्षर पटेल
वॉशिंगटन सुंदर
वरुण चक्रवर्ती
टीम से बाहर होने वाले 8 खिलाड़ियों में से युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव सबसे ज्यादा अनलकी रहे. 24 वर्षीय पेसर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी. 3 मैचों में उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे. पहले और तीसरे T20I में मयंक यादव ने पारी की पहली गेंद पर ही विकेट चटकाकर सनसनी मचाई थी. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. चयनकर्ताओं ने एक बार फिर हर्षित राणा पर भरोसा जताया है, जो चोट की वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं थे. दिलचस्प बात ये है कि चोट से रिकवरी के बाद हर्षित ने बिना कोई घरेलू मैच खेले ही टीम इंडिया में एंट्री मार ली है. हालांकि, वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा.
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (VC), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*
नोट: * का मतलब है कि इन खिलाड़ियों का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा