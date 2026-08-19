57 जीत, 31 हार... साल-दर-साल टीम इंडिया हो रही बेमिसाल, 600 टेस्ट के बाद ऐसा है रिकॉर्ड

अगले 300 टेस्ट में जीत का ग्राफ तेजी से उठा. 301 से 400 टेस्ट मैच में 32 जीत टीम इंडिया को मिली जबकि 31 मैच में हार का सामना करना पड़ा और 37 ड्रॉ खेले. इसके अगले 100 टेस्ट में एक बार फिर ग्राफ उठा और भारत को 42 जीत नसीब हुईं. 28 बार हार का सामना करना पड़ा जबकि 30 ड्रॉ रहे. अब पिछले 100 टेस्ट की बात करें तो भारत को 57 मुकाबलों में जीत मिली है जबकि 31 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. ड्रॉ का प्रतिशत बेहद कम रहा क्योंकि इन 100 टेस्ट में भारत ने महज 2 ड्रॉ खेले.