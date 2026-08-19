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57 जीत, 31 हार... साल-दर-साल टीम इंडिया हो रही बेमिसाल, 600 टेस्ट के बाद ऐसा है रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में 165 रन से शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले के साथ भारत ने अपने 600 टेस्ट मैच पूरे कर लिए हैं. साल दर साल टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में बेमिसाल होती नजर आई है. पहले 100 टेस्ट मैचों की तुलना में भारत की जीत में 5 गुना वृद्धि देखने को मिली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 19, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:10 PM IST
57 जीत, 31 हार... साल-दर-साल टीम इंडिया हो रही बेमिसाल, 600 टेस्ट के बाद ऐसा है रिकॉर्ड
Image Credit: IANS

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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