57 जीत, 31 हार... साल-दर-साल टीम इंडिया हो रही बेमिसाल, 600 टेस्ट के बाद ऐसा है रिकॉर्ड

भारतीय टेस्ट क्रिकेट का इतिहास सालों पुराना है. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में 165 रन से जीत दर्ज की. इस टेस्ट के साथ भारतीय टीम ने 600 टेस्ट मैच पूरे कर लिए हैं. 600 टेस्ट के आंकड़े उठाकर देखें तो हर साल टीम इंडिया बेमिसाल नजर आई है. पहले 100 टेस्ट मैच में महज 10 जीत थी, लेकिन आज लगभग जीत का आंकड़ा 6 गुना ज्यादा पहुंच गया है. हम आपको भारतीय टीम के 600 टेस्ट पूरे होने के बाद जीत-हार के आंकड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं.
शुरुआती 100 टेस्ट में भारत को महज 10 जीत नसीब हुई थीं, जबकि 40 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था. 50 मुकाबले ड्रॉ रहे थे. लेकिन अगले 100 टेस्ट में जीत का आंकड़ा दोगुने से ज्यादा हो गया. 101 से 200 टेस्ट तक भारत को 25 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 32 टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा. 43 मुकाबले ड्रॉ रहे थे. लेकिन 201 से 300 टेस्ट में ग्राफ फिर गिरा और 21 जीत ही मिली जबकि 26 मैच में हार का सामना करना पड़ा. 52 मुकाबले ड्रॉ रहे, एक मैच टाई भी हुआ.
अगले 300 टेस्ट में जीत का ग्राफ तेजी से उठा. 301 से 400 टेस्ट मैच में 32 जीत टीम इंडिया को मिली जबकि 31 मैच में हार का सामना करना पड़ा और 37 ड्रॉ खेले. इसके अगले 100 टेस्ट में एक बार फिर ग्राफ उठा और भारत को 42 जीत नसीब हुईं. 28 बार हार का सामना करना पड़ा जबकि 30 ड्रॉ रहे. अब पिछले 100 टेस्ट की बात करें तो भारत को 57 मुकाबलों में जीत मिली है जबकि 31 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. ड्रॉ का प्रतिशत बेहद कम रहा क्योंकि इन 100 टेस्ट में भारत ने महज 2 ड्रॉ खेले.
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पिछले दो साल से टेस्ट फॉर्मेट में भारत का ग्राफ गिरता दिखा. कोचिंग पर सवाल उठ रहे हैं. घर में भारत ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवा दी. वहीं, विदेशों में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है. नतीजन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 फाइनल की राह अब आसान नहीं लग रही है. भारत के लिए हर मैच करो या मरो की स्थिति बना हुआ है. देखना होगा कि आने वाले मुकाबलों में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है.