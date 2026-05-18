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Hindi Newsक्रिकेटखत्म हुआ 1279 विकेट लेने वाले भारत के महान क्रिकेटर का करियर! टीम इंडिया को दे दिए जिंदगी के 14 साल

खत्म हुआ 1279 विकेट लेने वाले भारत के महान क्रिकेटर का करियर! टीम इंडिया को दे दिए जिंदगी के 14 साल

1279 विकेट लेने वाला भारत का महान गेंदबाज इन दिनों अपने करियर की उल्टी गिल्टी गिन रहा है. लंबे समय से ये खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर चल रहा है. टीम इंडिया में अब इस खिलाड़ी की वापसी लगभग नामुमकिन नजर आ रही है. ऐसे में इस खिलाड़ी के पास अब सिर्फ संन्यास लेने का ऑप्शन ही बचा है. आने वाले समय में अगर ये धाकड़ क्रिकेटर संन्यास का ऐलान भी कर दे तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 18, 2026, 06:42 AM IST
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खत्म हुआ 1279 विकेट लेने वाले भारत के महान क्रिकेटर का करियर! टीम इंडिया को दे दिए जिंदगी के 14 साल

1279 विकेट लेने वाला भारत का महान गेंदबाज इन दिनों अपने करियर की उल्टी गिल्टी गिन रहा है. लंबे समय से ये खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर चल रहा है. टीम इंडिया में अब इस खिलाड़ी की वापसी लगभग नामुमकिन नजर आ रही है. ऐसे में इस खिलाड़ी के पास अब सिर्फ संन्यास लेने का ऑप्शन ही बचा है. आने वाले समय में अगर ये धाकड़ क्रिकेटर संन्यास का ऐलान भी कर दे तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. 5 साल से सेलेक्टर्स भी इस खिलाड़ी को नजरअंदाज कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं.

1279 विकेट लेने वाले महान गेंदबाज का अचानक खत्म हुआ करियर!

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को 5 साल से टीम इंडिया में एंट्री नहीं मिल रही है. उम्मीद की आस में अभी तक ईशांत शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान नहीं किया है. मौजूदा हालात को देखते हुए ईशांत शर्मा की टीम इंडिया में वापसी अब लगभग नामुमकिन नजर आ रही है. ईशांत शर्मा अब 37 साल के हो चुके हैं और सेलेक्टर्स भी उन्हें भूल चुके हैं. ईशांत शर्मा ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में कुल मिलाकर 1279 विकेट झटके हैं. ईशांत शर्मा ने टेस्ट में 311 विकेट, ODI में 115 विकेट, T20I में 8 विकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 486 विकेट, LIST-A में 201 विकेट और डोमेस्टिक T20 में 158 विकेट झटके हैं.

बंद हो गए टीम इंडिया के सभी दरवाजे

ईशांत शर्मा के पास अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है. टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की पसंद अब जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जैसे तेज गेंदबाज हैं. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश रेड्डी का दावा मजबूत है. ईशांत शर्मा को सेलेक्टर्स ने इसलिए तो दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से बाहर कर दिया है.

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टीम इंडिया में अब जगह मिलना नामुमकिन

ईशांत शर्मा ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2021 में खेला था. ईशांत शर्मा आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2021 में खेले गए कानपुर टेस्ट में नजर आए थे. उस मैच में वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2021 में खेले गए कानपुर टेस्ट के बाद ईशांत शर्मा को फिर कभी टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं दिया गया है. ईशांत शर्मा ने टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेला है.

2007 में किया था डेब्यू

ईशांत शर्मा ने भारत के लिए 105 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम 311 विकेट दर्ज हैं. ईशांत अब तक 80 ODI मैच खेल चुके हैं, जिसमें वो 115 विकेट चटकाने में सफल रहे. हालांकि T20I क्रिकेट में ईशांत शर्मा इतने सफल नहीं रहे. उन्होंने 14 T20I मैचों में 8 विकेट हासिल किए हैं. ईशांत शर्मा ने साल 2007 में टीम इंडिया के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. इसके बाद अगले ही महीने ईशांत को ODI क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला था. ईशांत शर्मा ने साल 2016 के बाद टीम इंडिया के लिए वनडे मैच भी नहीं खेला है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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