इस साल अब और आगे क्रिकेट नहीं खेल पाएगा टीम इंडिया का ये दिग्गज बल्लेबाज, भारतीय फैंस के लिए आई बुरी खबर

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. टीम इंडिया का एक दिग्गज बल्लेबाज अब इस साल और आगे क्रिकेट नहीं खेल पाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से शुरू होनी वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 23, 2025, 10:25 AM IST
भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. टीम इंडिया का एक दिग्गज बल्लेबाज अब इस साल और आगे क्रिकेट नहीं खेल पाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से शुरू होनी वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में कप्तान शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. शुभमन गिल का इस साल तक कोई भी क्रिकेट मैच खेलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. शुभमन गिल शायद अगले साल जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही मैदान पर वापसी कर पाएं.

भारतीय फैंस के लिए आई बुरी खबर

शुभमन गिल की गर्दन की चोट जितनी दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है. ऐसा समझा जा रहा है कि यह नर्व इंजरी है. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल को एक इंजेक्शन दिया गया है. शुभमन गिल का रिहैब कुछ दिनों बाद शुरू होगा. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वह जल्द से जल्द फिट हो जाएं, लेकिन फरवरी और मार्च में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इसलिए वे उनकी चोट को और बढ़ाना नहीं चाहते. इसलिए, हो सकता है कि शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी मिस कर दें और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से एक्शन में वापस आ जाएं.

शुभमन गिल की चोट पर बड़ा अपडेट

शुभमन गिल अभी मुंबई में हैं, जहां BCCI की मेडिकल टीम उनकी फिटनेस की जांच करेगी. हो सकता है कि केएल राहुल को कुछ समय के लिए कप्तानी सौंपी जा सकती है. ऋषभ पंत भी दावेदारों में से एक हैं, भले ही वह कुछ समय से ODI टीम का हिस्सा नहीं हैं. यह दिलचस्प होगा कि BCCI उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट में लीडरशिप रोल के लिए मानती है या नहीं. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के ओपनिंग करने के साथ, तीसरे ओपनर का स्लॉट खाली होगा, और अभिषेक शर्मा को टीम में रखना बुरा विचार नहीं हो सकता है.

बुमराह को दिया जा सकता है आराम

इस बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से शुरू होनी वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से जसप्रीत बुमराह के बाहर रहने की संभावना है. सेलेक्शन कमिटी आकाशदीप के साथ प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को शामिल करने पर विचार कर सकती है. बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने शनिवार को व्हाइट बॉल से आकाश दीप के साथ काफी मेहनत की, जहां बंगाल का यह बॉलर यॉर्कर पर काम करता हुआ दिखा. यह एक अच्छा संकेत था कि उन्हें टीम में जगह मिल सकती है.

