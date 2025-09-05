एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के लिए भारत का मास्टर प्लान तैयार, 28 गेंद पर शतक ठोकने वाला करेगा ओपनिंग
एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के लिए भारत का मास्टर प्लान तैयार, 28 गेंद पर शतक ठोकने वाला करेगा ओपनिंग

Asia Cup 2025: भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में ओपनिंग करने के लिए उतर सकता है. भारत का ये खतरनाक बल्लेबाज तलवार की तरह बल्ला चलाता है और विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देता है. आपको बता दें कि 9 सितंबर से UAE की धरती पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 05, 2025, 06:39 AM IST
एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के लिए भारत का मास्टर प्लान तैयार, 28 गेंद पर शतक ठोकने वाला करेगा ओपनिंग

Asia Cup 2025: भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में ओपनिंग करने के लिए उतर सकता है. भारत का ये खतरनाक बल्लेबाज तलवार की तरह बल्ला चलाता है और विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देता है. आपको बता दें कि 9 सितंबर से UAE की धरती पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के लिए भारत का मास्टर प्लान तैयार

एशिया कप 2025 के दौरान हर मैच में विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे. अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में उपकप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे. अभिषेक शर्मा पल भर में मैच पलटने में माहिर हैं. अभिषेक शर्मा यह साबित भी कर चुके हैं कि वह कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा काफी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं.

आसमानी छक्कों से बवंडर मचाता

अभिषेक शर्मा तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और आसमानी छक्कों से बवंडर मचाकर रख देते हैं. अभिषेक शर्मा क्रीज पर आते ही बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं. अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जबकि शुभमन गिल दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. एशिया कप 2025 के दौरान ओपनिंग में टीम इंडिया का ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन सुपरहिट साबित होगा. अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए अभी तक 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

बेरहमी से गेंदबाजों की करता है धुनाई

पावर प्ले में दुनिया का कोई भी गेंदबाज अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. गेंदबाज मानों अभिषेक शर्मा की कातिलाना बल्लेबाजी के सामने रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं. अभिषेक शर्मा विरोधी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हैं. अभिषेक शर्मा जब क्रीज पर उतरते हैं तो वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाज से विरोधी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस करके रख देते हैं. अभिषेक शर्मा के पास तेजी से रन बटोरने और चौके व छक्कों की झड़ी लगाने की हैरतअंगेज काबिलियत है.

टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 33.44 की औसत और 193.85 की स्ट्राइक रेट से 535 रन कूटे हैं, जिसमें 46 चौके और 41 छक्के शामिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं. अभिषेक शर्मा ने इसके अलावा 77 IPL मैचों में 162.93 की स्ट्राइक रेट से 1815 रन बनाए हैं, जिसमें 174 चौके और 101 छक्के शामिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL में 1 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं. अभिषेक शर्मा का IPL में बेस्ट स्कोर 141 रन रहा है.

28 गेंदों में ठोका शतक

अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान 28 गेंदों में शतक ठोक दिया था. अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में शतक जड़कर टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे तेज शतक के महारिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली थी. बता दें कि अभिषेक शर्मा के इस कमाल से चंद मैच पहले ही 27 नवंबर 2024 को गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक ठोका था. उर्विल पटेल ने इस मैच में 35 गेंदों पर 113 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उर्विल पटेल की पारी में 12 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. उर्विल पटेल का स्ट्राइक रेट इस दौरान 322.85 था. अभिषेक शर्मा ने उर्विल पटेल के कारनामे को दोहरा दिया. अभिषेक शर्मा ने पंजाब के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के मैच में 28 गेंदों में शतक जड़ दिया. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 365.51 था.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान के नाम पर दर्ज है. साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था. साहिल चौहान ने इस रिकॉर्ड के साथ क्रिस गेल के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने IPL में 30 गेंदों में शतक बनाया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Asia Cup 2025

