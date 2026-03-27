रोहित की कातिलाना बल्लेबाजी ने खत्म कर दिया इस दिग्गज बल्लेबाज का करियर, माना जाता था विराट और धोनी का फेवरेट

रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. फिलहाल वह भारत की वनडे टीम में ही खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं. रोहित शर्मा के नाम बल्लेबाजी के कई बड़े रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. पहले रोहित शर्मा को सिर्फ वनडे और टी20 क्रिकेट में अच्छा बल्लेबाज माना जाता था, लेकिन बाद में रोहित शर्मा ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट्स में महानता के स्तर को छुआ. बता दें कि रोहित शर्मा ने जब टेस्ट ओपनर के तौर पर अपनी जगह पक्की की थी तो इसके चलते एक बल्लेबाज का करियर पूरी तरह तबाह हो गया. यह क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का फेवरेट माना जाता था.

रोहित ने खत्म किया इस दिग्गज बल्लेबाज का करियर!

रोहित शर्मा ने जब टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया तभी से कई अच्छे ओपनर्स को टीम से बाहर बैठना पड़ा. इन्हीं खिलाड़ियों में एक नाम दिग्गज ओपनर मुरली विजय का भी है. मुरली विजय ने लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद जनवरी 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. मुरली विजय एक समय तक टीम इंडिया के बेस्ट टेस्ट ओपनर माने जाते थे और वह भारतीय टेस्ट टीम में विराट कोहली के फेवरेट भी थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें सालों से क्रिकेट से दूर ही देखा गया. दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुरली विजय ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था.

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माना जाता था विराट और धोनी का फेवरेट

मुरली विजय ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 61 मैच खेले और इस दौरान उन्होंने 3982 रन बनाए. इतना ही नहीं उनके बल्ले से 12 शतक भी निकले. वनडे और टी20 क्रिकेट में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और वो कुछ खास कर भी नहीं पाए. जब विराट कोहली को टेस्ट टीम की कमान मिली तभी से मुरली विजय लगातार टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाते थे. इस खिलाड़ी ने सालों तक ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर छोड़कर टेस्ट में भी ओपनिंग करने लगे, जिसके बाद मुरली विजय का करियर तबाह होने की ओर बढ़ गया. अब ये खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुका है. मुरली विजय IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब खेलते थे, तो वह महेंद्र सिंह धोनी के सबसे घातक हथियार थे और उनके पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक थे.

मुरली विजय का टेस्ट करियर

मुरली विजय ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया था. मुरली विजय ने भारत के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.29 की औसत से 3982 रन बनाए हैं. मुरली विजय के नाम टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक और 15 अर्धशतक दर्ज हैं. मुरली विजय का टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 167 रन है. मुरली विजय ने भारत के लिए 17 ODI मैचों में 339 रन और 9 T20I मैचों में 169 रन बनाए थे. IPL में मुरली विजय ने 106 मैचों में 2619 रन बनाए थे.