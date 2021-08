IND VS ENG: टीम इंडिया को ले डूबी Virat Kohli की जिद! हाथ से निकल रहा है मैच

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट 151 रनों से जीतने के बाद हर कोई तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हैं. हालांकि फैंस का दिल भारतीय टीम की खराब शुरुआत से जरूर टूटा होगा. तीसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी उतरी विराट सेना ने शुरुआती एक घंटे में 3 विकेट गंवा दिए और सिलसिला यहीं नहीं रुका. टीम इंडिया महज 78 रन बनाकर आउट हो गई.

वहीं मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भरतीय गेंदबाजों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया. कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर सका. इसके बाद विराट कोहली ने एक फैसले पर सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल पहले और दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को शामिल नहीं किया गया. ऐसे में उम्मीदें थी कि इस बार कोहली कोई गलती ना करते हुए सीनियर खिलाड़ी अश्विन को टीम में जगह देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तीसरे मैच के दूसरे भारतीय गेंदबाज मुश्किल में नजर आए और इंग्लैंड के बल्लेबाज शॉट पर शॉट खेलते रहे. सभी गेंदबाज बेबस नजर आए. ऐसे में इस मुकाबले में अश्विन का अनुभव टीम के बहुत काम आ सकता था.

क्यों टीम इंडिया के गेंदबाज उनके सामने इतने लाचार नजर आए. ऐसे में सवाल उठता है कि अश्विन एक भारत के सीनियर खिलाड़ी है साथ ही अश्विन मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं. अश्विन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 413 विकेट हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो सीरीज जीत हासिल करवाने में अश्विन का एक बहुत हाथ था. इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में अश्विन काफी अहम हो सकते थे. वो काफी अनुभवी है ऐसे में उनका टीम में होने भारत के लिए फायदेमंद साबित होता और क्या पता इंग्लैंड की टीम इतना स्कोर नहीं खड़ा कर पाती.

Once Sunil Gavaskar said "Ashwin is the only one who opposing bad strategies from captain and coach that's why he is in second preference while playing tests in overseas" Ashwin has excellent brain and big heart he has the habit of getting main wicket of opposition very quickly.

