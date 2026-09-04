जापान से टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया, राजनयिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह का होगा सेलिब्रेशन, नोट कर लें डेट

India vs Japan T20I Suzuki Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम जापान के खिलाफ एक ऐतिहासिक मैच खेलने के लिए तैयार है. कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह के सेलिब्रेशन के मौके पर यह मुकाबला खेला जाएगा. एशियन गेम्स में अपने मैच से पहले टीम इंडिया यह मुकाबला खेलेगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसका ऐलान कर दिया है. भारत और जापान के बीच मुकाबला 22 सितंबर को आयोजित होगा.
भारत-जापान के बीच पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. बीसीसीआई ने बताया कि जापान क्रिकेट एसोसिएशन (जेसीए) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) यह घोषणा करते हुए बेहद खुश हैं कि दोनों देशों की पुरुष टीमें भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत करने के लिए एक ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगी. इस ऐतिहासिक मैच को "सुजुकी कप" (Suzuki Cup) का नाम दिया गया है. यह मुकाबला टोचिगी प्रान्त (Tochigi Prefecture) के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड (Sano International Cricket Ground) में मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को खेला जाएगा.
India Japa#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. @CricketJapan
All The Details https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH
— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
यह रोमांचक मैच "स्पोर्ट 75" (Sport 75) पहल की दिशा में उठाया गया पहला कदम होगा. यह एक ऐसी अनोखी पहल है, जो जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौते पर आधारित है. इसका मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच आपसी सहयोग और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है. इस पहल में साल 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है.
बीसीसीआई के मानद सचिव देवजीत सैकिया ने इस अवसर पर खुशी जताते हुए कहा, ''बीसीसीआई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर बेहद गर्व महसूस कर रहा है, जहां भारत और जापान की पुरुष टीमें जापान में एक विशेष टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए आमने-सामने होंगी. यह क्रिकेट के खेल के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह भारतीय टीम को एक नए क्षेत्र में लेकर जा रहा है. साथ ही, यह जापान और पूरे पूर्वी एशिया में क्रिकेट को एक बड़े दर्शक वर्ग से परिचित कराने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा.
देवजीत सैकिया ने आगे कहा, ''भारत और जापान के बीच हमेशा से एक मजबूत और बेहद पुराना दोस्ताना रिश्ता रहा है. हमें खुशी है कि क्रिकेट को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा बनने का मौका मिला. इसके लिए हम जेसीए के प्रयासों का धन्यवाद करते हैं. बीसीसीआई का मानना है कि क्रिकेट के खेल का विकास इसके पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर भी होना चाहिए. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के रूप में, हम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं. हम जापान में क्रिकेट की जड़ों को मजबूत करने के लिए जेसीए के साथ मिलकर निरंतर काम करेंगे.''
जेसीए के सीईओ नाओकी मियाजी ने कहा, ''मौजूदा वर्ल्ड चैंपियंस को जापान के 'होम ऑफ क्रिकेट' में आमंत्रित करना हमारे एसोसिएशन के लिए एक मील का पत्थर है. हम इस प्रयास को साकार करने के लिए बीसीसीआई के बहुत आभारी हैं. हम जापान में भारतीय क्रिकेट फैंस के गजब के उत्साह और जुनून का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं. हम अपने स्थानीय जापानी लोगों से भी अनुरोध करते हैं, जो क्रिकेट को लेकर थोड़े भी उत्सुक हैं, कि वे मैदान पर आएं और इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं.''