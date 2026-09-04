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जापान से टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया, राजनयिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह का होगा सेलिब्रेशन, नोट कर लें डेट

India vs Japan T20I Suzuki Cup 2026: भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 मैच (सुजुकी कप) खेला जाएगा. जानिए दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर इस अनोखे खेल उत्सव की पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 04, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:18 PM IST
जापान से टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया, राजनयिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह का होगा सेलिब्रेशन, नोट कर लें डेट
Image Credit: भारत बनाम जापान.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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