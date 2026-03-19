3 साल बाद इस देश के साथ टी20 सीरीज खेलेगा भारत, अचानक हो गया बड़ा ऐलान

टीम इंडिया इंग्लैंड के अपने व्हाइट-बॉल टूर से पहले जून में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी. भारतीय टीम 3 साल बाद आयरलैंड के साथ टी20 सीरीज खेलेगी. क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने इसकी पुष्टि की है. यह सीरीज ICC फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए इंग्लैंड दौरे से पहले वार्म-अप का काम करेगी.

3 साल बाद इस देश के साथ टी20 सीरीज खेलेगा भारत

भारत ने पिछली बार अगस्त 2023 में आयरलैंड का दौरा किया था, जिसमें 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई. सभी मैच मालाहाइड क्रिकेट मैदान पर आयोजित हुए. भारत ने सीरीज के शुरुआती दो मैच अपने नाम किए थे, जबकि तीसरा मैच बारिश के चलते रद्द हुआ था.

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पॉल स्टर्लिंग ने कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया

आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने यह भी घोषणा की है कि अनुभवी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने टी20 कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है. यह फैसला वर्ल्ड कप में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया गया, जिसमें टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी.

क्या है आयरलैंड के आगे का प्लान?

ग्रीम वेस्ट ने कहा, 'पॉल स्टर्लिंग एक बेहतरीन लीडर रहे हैं, जिन्होंने अपने खेलने के अनुभव को खिलाड़ियों को मैनेज करने की अपनी जबरदस्त काबिलियत के साथ जोड़ा है. वह वनडे टीम की कप्तानी करते रहेंगे, जिसका पहला मकसद क्वालिफिकेशन राउंड को कामयाबी से पार करना और अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप में टीम की अगुवाई करना है.'

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में आयरलैंड को मिलेगा नया कप्तान

ग्रीम वेस्ट ने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफिकेशन सुनिश्चित हो जाने के बाद, टी20 कप्तान के तौर पर पॉल स्टर्लिंग के कप्तानी छोड़ने के फैसले से नए कप्तान को अपना तरीका लागू करने का मौका मिलेगा, जिसकी शुरुआत जून में होने वाली भारत के खिलाफ सीरीज से होगी.'

तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान होंगे

टी20 फॉर्मेट में पॉल स्टर्लिंग के कप्तान के पद से इस्तीफा देने के बाद अब आयरलैंड पुरुष टीम के पास तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान होंगे. टेस्ट की कमान एंड्रयू बालबर्नी करेंगे. वनडे में पॉल स्टर्लिंग टीम का जिम्मा संभालेंगे, जबकि टी20 फॉर्मेट में कप्तान के नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा.