ODI सीरीज में आग उगलेंगे विराट और रोहित! ट्रेनिंग में ताबड़तोड़ बैटिंग का ट्रेलर, इंग्लैंड से बदला लेगा भारत

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में अब भारत की ODI टीम तहलका मचाने के लिए तैयार है. भारत ICC की ODI रैकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम है. भारत की इस वनडे टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी खेलेंगे. स्टार क्रिकेटर्स से सजी भारत की वनडे टीम T20I सीरीज में मिली 0-4 की हार का बदला तीन मैचों की ODI सीरीज में लेगी. बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है.
भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई को शाम 5:30 बजे (IST) कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. शनिवार को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए भारत के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान विराट कोहली ने वनडे कप्तान शुभमन गिल के साथ करीब 30 मिनट तक जोश भरी बातचीत की.
यह लंबी बातचीत इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए बैटिंग प्लान के बारे में लग रही थी, जिसमें विराट कोहली ने शॉट सेलेक्शन, रणनीति बनाने और इंग्लैंड की बॉलिंग का सामना करने के तरीकों पर टिप्स दिए. सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली को वनडे कप्तान शुभमन गिल के साथ अलग-अलग स्ट्रोक करके दिखाते और स्कोरिंग के तरीकों पर चर्चा करते देखा गया. इसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल दो घंटे के सेशन के बाद वहां से चले गए, जिसमें फील्डिंग की प्रैक्टिस और नेट्स में बैटिंग शामिल थी.
भारतीय टीम के ODI खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी T20I के लिए साउथेम्प्टन में थे. साउथेम्प्टन में खेले गए पांचवें और आखिरी T20I मैच को भारत ने 56 रनों से गंवा दिया और सीरीज में 0-4 से निराशाजनक हार का सामना किया. इसलिए वनडे टीम के सिर्फ सात खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में ट्रेनिंग की. विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और केएल राहुल इस सेशन में शामिल थे, जबकि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और गुरनूर बरार ने बॉलिंग ग्रुप की कमान संभाली.
भारत ने मैच की अलग-अलग स्थितियों की तैयारी करने के लिए लोकल नेट बॉलर्स की मदद भी ली, जिनमें दो स्पिनर और एक तेज गेंदबाज शामिल थे. नेट्स में विराट कोहली और रोहित शर्मा का खेल काफी अच्छा लग रहा था. खासकर विराट कोहली ने कई तरह के स्ट्रोक लगाए, कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड के सामने ड्राइव किए, पैडल स्वीप खेले और लेग साइड की तरफ अपने खास फ्लिक शॉट खेले.
जसप्रीत बुमराह और गुरनूर बरार ने जोरदार बाउंसर और उछाल के साथ लगातार बल्लेबाजों की परीक्षा ली, जिससे शुरुआती सेशन काफी जबरदस्त रहा. कुलदीप यादव ने भी लंबे समय तक गेंदबाजी की, जबकि लोकल स्पिनरों ने इंग्लिश कंडिशंस की तैयारी के लिए बल्लेबाजों को अलग-अलग तरह की गेंदबाजी का अनुभव दिया.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.