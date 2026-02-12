Advertisement
trendingNow13107650
Hindi Newsक्रिकेटWin, Win, Win, Win, Win.. एक-एक जीत से टीम इंडिया बना रही अटूट रिकॉर्ड, दुनियाभर की टीमें नहीं हैं आस-पास

Win, Win, Win, Win, Win.. एक-एक जीत से टीम इंडिया बना रही अटूट रिकॉर्ड, दुनियाभर की टीमें नहीं हैं आस-पास

IND vs NAM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का विजयरथ थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित की कप्तानी में खिताबी जीत दर्ज की थी. अब सूर्या एंड कंपनी भी उसी अंदाज में दिख रही है. एक-एक जीत से भारतीय टीम अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को और भी मजबूत करती दिख रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

IND vs NAM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का विजयरथ थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित की कप्तानी में खिताबी जीत दर्ज की थी. अब सूर्या एंड कंपनी भी उसी अंदाज में दिख रही है. एक-एक जीत से भारतीय टीम अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को और भी मजबूत करती दिख रही है. नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया ने 93 रन की जीत दर्ज की और अपने महारिकॉर्ड को अटूट बना लिया जिसके आस-पास बड़ी-बड़ी टीमें भी नहीं हैं. 

नहीं थम रहा विजयरथ

टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप में विजयरथ थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय टीम ने इस टी20 वर्ल्ड कप में 2 मैच जीतकर लगातार जीत का आंकड़ा 10 तक पहुंचा दिया है. बाकी टीमें भारतीय टीम के आस-पास भी नहीं नजर आ रही हैं, फिर बात चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, साउथ अफ्रीका की हो या फिर इंग्लैंड की. सभी टीमें इस रिकॉर्ड के मामले में टीम इंडिया से नीचे हैं. अफ्रीका टीम दूसरे स्थान पर है जिसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 8 मैच जीते थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्या एंड कंपनी का शानदार प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव की टीम ने नामीबिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. इस मुकाबले में ईशान किशन ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली. हार्दिक पांड्या ने भी फिफ्टी ठोकी और 2 विकेट अपने नाम किए. भारत ने मुकाबले में 93 रन से जीत दर्ज की. ये टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत साबित हुई. इस जीत से टीम इंडिया ने 12 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया और अब भारतीय टीम अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को खेलेगी. 

पुरुषों के T20 WC में लगातार सबसे ज्यादा जीत

10* - इंडिया (2024-2026)
8 - साउथ अफ्रीका (2024)
8 - ऑस्ट्रेलिया (2022-2024)
7 - इंग्लैंड (2010-2012)
7 - इंडिया (2012-2014)

ये भी पढ़ें.. 43 साल के क्रिकेटर ने तोड़ा जयसूर्या का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, फिर भी टीम को मिली हार

T20 WC में इंडिया की सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से)

93 रन बनाम NAM, दिल्ली, 2026
90 रन बनाम ENG, कोलंबो RPS, 2012
73 रन बनाम AUS, मीरपुर, 2014
71 रन बनाम ZIM, मेलबर्न, 2022
68 रन बनाम ENG, प्रोविडेंस, 2024

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
DNA
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
‘बैच ऑफ 83’ का वो खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने 114 बदमाशों को लगाया था ठिकाने
Mumbai police
‘बैच ऑफ 83’ का वो खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसने 114 बदमाशों को लगाया था ठिकाने
घाटी में मसाज के नाम पर गंदा काम? प्रशासन ने स्पा सेंटर्स को दिए सख्त आदेश
Jammu-kashmir
घाटी में मसाज के नाम पर गंदा काम? प्रशासन ने स्पा सेंटर्स को दिए सख्त आदेश
आंखों से देख नहीं सकतीं, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा, पहली ब्लाइंड जज बनेंगी थन्या नाथन
Thanya Nathan
आंखों से देख नहीं सकतीं, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा, पहली ब्लाइंड जज बनेंगी थन्या नाथन
VIDEO: इधर लोकसभा में चंद्रशेखर दे रहे थे भाषण,पीछे TMC के दो सांसद लगा रहे थे ठहाके
Budget Session
VIDEO: इधर लोकसभा में चंद्रशेखर दे रहे थे भाषण,पीछे TMC के दो सांसद लगा रहे थे ठहाके
पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
Air India Plane crash
पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट