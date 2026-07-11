टीम इंडिया में दरार... आया हिला देने वाला अपडेट, कोच की नौकरी पर लटकी 'तलवार'?

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बड़े बदलावों के बाद टीम इंडिया अर्श से फर्श पर आ चुकी है. टीम को पिछले 6 मैच में एक भी जीत नसीब नहीं हुई. जिसके बाद अब कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कोचिंग पर बड़ा फैसला ले सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और मौजूदा कोचों के बीच 2+1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. इसका मतलब था कि दो साल के बाद कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता था.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग सेटअप में बदलाव हो सकता है. सपोर्ट स्टाफ का कम से कम एक अहम सदस्य टीम छोड़ने वाला है. हालांकि, साफ नहीं है कि यह सदस्य मौजूदा भूमिका से नाखुश होकर या फिर किसी नई कोचिंग भूमिका को संभालने के लिए जा रहा है. ये दोनों वजह भी हो सकती हैं. गौतम गंभीर की अगुवाई वाले कोचिंग ग्रुप ने जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड-ओवर्स सीरीज़ के साथ काम शुरू किया था.
खबर है कि कम से कम एक कोच ने पहले ही ग्लोबल मौजूदगी वाली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रैंचाइजी से बातचीत कर ली है और उनके सेटअप में शामिल हो सकते हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि यह बदलाव आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम की शर्मनाक हार के चलते नहीं होगा बल्कि ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा था. पता चला है कि घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में मिली हार के बाद से ड्रेसिंग रूम में दरारें गहरी हो गई हैं.
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एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि VVS लक्ष्मण को जिम्बाब्वे क्यों भेजा जा रहा है. मुझे उन्हें एशियाई खेलों के लिए भेजने का प्लान भी समझ नहीं आ रहा. साफ है कि मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा है और शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है." BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने भी शुक्रवार को एक बयान जारी कर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि टीम के प्रदर्शन पर बीसीसीआई की नजर है.