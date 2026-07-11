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टीम इंडिया में दरार... आया हिला देने वाला अपडेट, कोच की नौकरी पर लटकी 'तलवार'?

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बड़े बदलावों के बाद टीम इंडिया अर्श से फर्श पर आ चुकी है. टीम को पिछले 6 मैच में एक भी जीत नसीब नहीं हुई. जिसके बाद अब कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. खबर है कि मैनेजमेंट कोचिंग पर बड़ा फैसला लेने वाला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:40 AM IST
टीम इंडिया में दरार... आया हिला देने वाला अपडेट, कोच की नौकरी पर लटकी 'तलवार'?
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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