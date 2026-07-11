टीम इंडिया में दरार... आया हिला देने वाला अपडेट, कोच की नौकरी पर लटकी 'तलवार'?

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बड़े बदलावों के बाद टीम इंडिया अर्श से फर्श पर आ चुकी है. टीम को पिछले 6 मैच में एक भी जीत नसीब नहीं हुई. जिसके बाद अब कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कोचिंग पर बड़ा फैसला ले सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और मौजूदा कोचों के बीच 2+1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. इसका मतलब था कि दो साल के बाद कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता था.