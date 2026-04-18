खत्म हुआ इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल करियर? BCCI से रहम की आस में अभी तक नहीं लिया संन्यास

टीम इंडिया के एक धाकड़ क्रिकेटर की भारत की टेस्ट, वनडे और टी20 टीम में वापसी नामुमकिन नजर आ रही है. भारतीय क्रिकेट टीम के इस खिलाड़ी को पहले टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया, फिर टी20 टीम से ड्रॉप किया गया और फिर वनडे टीम से भी इस क्रिकेटर का पत्ता काट दिया गया. ऐसे में भारतीय टीम के इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल करियर अब खत्म होता नजर आ रहा है.

खत्म हुआ इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल करियर?

टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का करियर अब खत्म होता नजर आ रहा है. अब इस क्रिकेटर के पास सिर्फ संन्यास का ही विकल्प बच गया है. भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 21 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टी20 मैच 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. भुवनेश्वर कुमार साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर 'मैन ऑफ द मैच' रहे थे, लेकिन इसके बाद उनका टेस्ट करियर लगभग खत्म हो गया.

BCCI से रहम की आस में अभी तक नहीं लिया संन्यास​

भुवनेश्वर कुमार को इसके बाद फिर कभी भारत की टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला. BCCI से रहम की आस में भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है. टेस्ट क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत थे. भुवनेश्वर कुमार गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराकर विकेट्स हासिल करते थे और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी बेहतरीन प्रदर्शन कर भारतीय टीम को मुश्किल हालात से निकालते थे. भुवनेश्वर कुमार ने साल 2018 में अपने आखिरी टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में 63 रन बनाए थे और 4 बड़े विकेट्स भी झटके थे.

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टीम इंडिया में वापसी नामुमकिन

टीम इंडिया में अब मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे घातक तेज गेंदबाज अपनी जगह फिक्स कर चुके हैं. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के होते हुए तो अब भारत की टीम में भुवनेश्वर कुमार की वापसी नामुमकिन है. भुवनेश्वर कुमार अब गति खो चुके हैं, शुरुआत में उनके पास सटीकता थी, जहां वह गेंद को स्विंग करके विकेट ले रहे थे. भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन में काफी गिरावट देखने को मिली है. भुवनेश्वर कुमार की गति भी कम हुई है. भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में न तो कोई रफ्तार है और न ही वह अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों में डर पैदा कर सकते हैं.