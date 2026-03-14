एक ओवर में 5 छक्के पड़ते ही खत्म हो गया था इस क्रिकेटर का करियर, टीम इंडिया से बाहर होकर लेना पड़ा था संन्यास

Team india: भारतीय क्रिकेट टीम का एक बदकिस्मत क्रिकेटर ऐसा भी रहा, जिसका करियर एक खराब ओवर ने खत्म कर दिया. इस क्रिकेटर को एक ही ओवर में 5 छक्के पड़ गए, जिसके बाद ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए कभी कोई क्रिकेट मैच खेलता नजर नहीं आया.

सिर्फ एक ओवर की वजह से खत्म हुआ करियर

भारत के इस खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2016 में खेले गए एक टी-20 मैच में 6 गेंदों पर 5 छक्के खाने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था. 27 अगस्त 2016 को खेले गए टी-20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुइस ने इस खिलाड़ी की बॉलिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दीं.

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इस मैच ने खत्म कर दिया था करियर

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुइस ने स्टुअर्ट बिन्नी के ओवर में लगातार 5 गेंदों में 5 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए. हालांकि, आखिरी गेंद पर वह छक्का लगाने से चूक गए. स्टुअर्ट बिन्नी ने उस ओवर में 32 रन लुटाए, जिसमें 5 छक्कों के अलावा एक वाइड और एक सिंगल शामिल था. स्टुअर्ट बिन्नी के लिए वह टी-20 मुकाबला उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच साबित हुआ. इसके बाद हार्दिक पांड्या के आने से स्टुअर्ट बिन्नी का टीम इंडिया से हमेशा-हमेशा के लिए पत्ता कट गया. अगस्त 2021 में स्टुअर्ट बिन्नी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. स्‍टुअर्ट बिन्नी ने टीम इंडिया के लिए कुछ मौकों पर बेहद शानदार प्रदर्शन भी किया था. 17 जून 2014 को बांग्‍लादेश के खिलाफ मीरपुर में हुए एक वनडे मैच में स्‍टुअर्ट बिन्नी ने मात्र चार रन देकर 6 विकेट झटके थे.

स्टुअर्ट बिन्‍नी के रिकॉर्ड्स

1983 की वर्ल्‍ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्‍य रहे रोजर बिन्नी के बेटे स्‍टुअर्ट बिन्नी ने भारत के लिए 6 टेस्‍ट, 14 वनडे और 3 टी20 मैच खेले थे. स्टुअर्ट बिन्‍नी के नाम टेस्‍ट क्रिकेट में 194 रन और 3 विकेट, वनडे में 230 रन और 20 विकेट, टी20 में 35 रन और 1 विकेट का रिकॉर्ड है. बिन्नी ने 95 फर्स्‍ट क्‍लास मैचों में 4 हजार 796 रन बनाए और 148 विकेट लिए है. वहीं 100 लिस्‍ट ए मैचों में 1788 रन बनाने के साथ ही 99 विकेट भी लिए. स्टुअर्ट बिन्नी ने भारत के लिए साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2014 में ही वनडे डेब्यू किया था. आईपीएल की बात करें तो उन्होंने कुल 95 मैच खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से कुल 880 रन निकले हैं. इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 22 विकेट भी चटकाए है. साल 2019 में उन्होंने आखिरी बार आईपीएल खेला था.