वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कौन होगा टीम इंडिया का उपकप्तान? रेस में ये 3 नाम
भारत 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा, जिसमें दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. इंग्लैंड के हालिया टेस्ट दौरे के दौरान उन्हें जो फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वजह से वह कुछ समय के लिए मैदान से बाहर रह सकते हैं. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:44 PM IST
एशिया कप 2025 खत्म होने के ठीक बाद भारत 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा, जिसमें दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. इंग्लैंड के हालिया टेस्ट दौरे के दौरान उन्हें जो फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वजह से वह कुछ समय के लिए मैदान से बाहर रह सकते हैं. गौरतलब है कि ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में भारत के उपकप्तान हैं. उनके आगामी सीरीज में न खेलने से बड़ा सवाल उठता है कि मैनेजमेंट शुभमन गिल के डिप्टी की जिम्मेदारी किसे सौंपेगा. इस रेस में तीन नाम हैं, आइए जानते हैं...

ऋषभ पंत का खेलना मुश्किल

ऋषभ पंत इंग्लैंड में लगी चोट से अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब से गुजर रहे हैं. उनकी वापसी की तारीख तय नहीं है, इसलिए चयनकर्ता वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम चुनते समय उन्हें बाहर रख सकते हैं. ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में भारत के उपकप्तान हैं. चूंकि वह इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, इसलिए हम तीन ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो IND vs WI 2025 टेस्ट सीरीज में उनकी जगह उपकप्तान बन सकते हैं.

यशस्वी जायसवाल

युवा बाएं हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में वेस्टइंडीज टेस्ट के लिए भारत के उपकप्तान के रूप में विकल्प हो सकते हैं. इस फॉर्मेट में अपने शानदार प्रदर्शन से जायसवाल ने टीम में एक सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने न सिर्फ भारत में अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि विदेशों में भी बल्ले से काफी प्रभावित किया है. ऑस्ट्रेलिया में 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में, जायसवाल ने 5 मैचों में 43.44 की औसत से 391 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

हाल ही में हुए इंग्लैंड दौरे के दौरान उन्होंने 2 शतकों के साथ 411 रन बनाए, जिससे विदेशों में उनकी शानदार फॉर्म जारी रही. 23 साल की उम्र में जायसवाल ने 50.20 की औसत से 6 शतकों के साथ 2000 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं. उनकी उम्र को देखते हुए, यह भारत के लिए भविष्य में एक युवा खिलाड़ी को संभावित लीडर के रूप में तैयार करने का सही मौका हो सकता है.

जसप्रीत बुमराह

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऋषभ पंत की जगह वेस्टइंडीज टेस्ट के लिए उपकप्तान बनने के लिए एक अच्छे विकल्प होंगे, बशर्ते वह दोनों मैच खेलें. वर्कलोड को देखते हुए बुमराह पहला मैच मिस कर सकते हैं, क्योंकि वह फिलहाल एशिया कप 2025 में भी खेल रहे हैं, जो 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है. बुमराह मौजूदा टेस्ट टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्होंने हर जगह लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. हाल ही में इंग्लैंड दौरे के दौरान सिर्फ 3 मैच खेलने के बावजूद वह 14 विकेट लेकर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भारत के संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

इसके अलावा बुमराह ने इस फॉर्मेट में भारत की कप्तानी भी की है. उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ एक और 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैच शामिल हैं. रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में बुमराह ने यह जिम्मेदारी संभाली.

केएल राहुल

ओपनर केएल राहुल ऋषभ पंत की जगह भारत के उपकप्तान के रूप में एक पसंदीदा विकल्प हो सकते हैं. जसप्रीत बुमराह के साथ, राहुल टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. यह भूमिका राहुल के लिए नई नहीं होगी, क्योंकि वह पहले भी भारत के टेस्ट उपकप्तान के रूप में सेवा दे चुके हैं. 2021 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विदेशी टेस्ट सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाया गया था. हालांकि, 2023 में खराब फॉर्म के कारण उन्हें टेस्ट टीम के उप-कप्तान पद से हटा दिया गया था.

राहुल टेस्ट टीम के स्टैंड-इन कप्तान के रूप में भी काम किया है, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में टीम का नेतृत्व किया, जिसमें दो जीत और एक हार शामिल है. राहुल ने वनडे और टी20 क्रिकेट में भी नेतृत्व की भूमिका निभाई है. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में भी कई सीजन तक कप्तानी की है. हाल ही में हुए इंग्लैंड दौरे पर, जब कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान ऋषभ पंत दोनों मैदान पर नहीं थे, तो राहुल को कई बार कमान संभालते हुए देखा गया था.

India vs West IndiesTeam India Vice CaptainInd Vs Wi Test Series

