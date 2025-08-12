उपकप्तानी की रेस में गिल की इस धुरंधर से टक्कर, एशिया कप में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी आया बड़ा अपडेट

इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान और बल्ले से शुभमन गिल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. हाल ही में रिपोर्ट्स आईं कि अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप टी20 के लिए भारतीय टीम में उपकप्तान बनाया जा सकता है. अब नई रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि उनके साथ एक और खिलाड़ी है जो उपकप्तानी की दावेदारी ठोक रहा है. इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के भी एशिया कप में खेलने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी 19 या 20 अगस्त को एशिया कप के लिए टीम का चयन कर सकती है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खेल विज्ञान टीम सभी खिलाड़ियों का मेडिकल बुलेटिन कब भेजती है, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शामिल हैं, जिन्होंने हर्निया की सर्जरी के बाद बेंगलुरु में नेट पर बैटिंग शुरू कर दी है.

उपकप्तानी की रेस में गिल vs अक्षर

सेलेक्टर्स के सामने टीम चयन करते वक्त में कुछ बड़े सवाल भी होंगे. रोहित शर्मा के 2024 में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद सूर्यकुमार को टी20 टीम की कमान सौंपी गई. उनकी कप्तानी में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. ऐसे में आगामी एशिया कप में भी उनका कप्तान बनना तय है. दूसरी ओर, अक्षर पटेल भारत की इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उप-कप्तान थे, जबकि पिछले साल श्रीलंका में जब सूर्यकुमार को पहली बार टी20 टीम का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किया गया था, तब गिल उप-कप्तान थे. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सेलेक्टर्स क्या फैसला लेते हैं.

टॉप ऑर्डर का सेलेक्शन बड़ा चैलेंज

माना जा रहा है कि सेलेक्टर्स कमिटी एशिया कप के लिए टीम में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या टॉप-5 मजबूत खिलाड़ी हैं, जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मामले की जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'अभिषेक शर्मा पिछली आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं. संजू सैमसन ने पिछले सीजन बल्ले और विकेटकीपिंग दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था. इसलिए यह फैसला लेना मुश्किल होगा, लेकिन मौजूदा फॉर्म (हालांकि टेस्ट में) को देखते हुए शुभमन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था. सेलेक्टर्स के लिए समस्या यह है कि टॉप ऑर्डर में कई अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं.'

बुमराह के खेलने पर ये अपडेट

बुमराह को लेकर बड़ा अपडेट आया है कि वह एशिया कप में खेलने के लिए तैयार हैं. उन्हें अक्टूबर की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच के लिए आराम दिया जा सकता है. ऐसे में बुमराह और अर्शदीप सिंह ने एशिया कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है. तीसरे पेसर के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के बीच मुकाबला है. प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए 25 विकेट लिए थे.