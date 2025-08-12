उपकप्तानी की रेस में गिल की इस धुरंधर से टक्कर, एशिया कप में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी आया बड़ा अपडेट
Advertisement
trendingNow12876820
Hindi Newsक्रिकेट

उपकप्तानी की रेस में गिल की इस धुरंधर से टक्कर, एशिया कप में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी आया बड़ा अपडेट

जसप्रीत बुमराह कथित तौर पर एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की दौड़ में हैं. इसके अलावा शुभमन गिल और अक्षर पटेल के बीच टी20 इंटरनेशनल टीम के उपकप्तान बनने की रेस है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उपकप्तानी की रेस में गिल की इस धुरंधर से टक्कर, एशिया कप में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी आया बड़ा अपडेट

इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान और बल्ले से शुभमन गिल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. हाल ही में रिपोर्ट्स आईं कि अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप टी20 के लिए भारतीय टीम में उपकप्तान बनाया जा सकता है. अब नई रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि उनके साथ एक और खिलाड़ी है जो उपकप्तानी की दावेदारी ठोक रहा है. इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के भी एशिया कप में खेलने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी 19 या 20 अगस्त को एशिया कप के लिए टीम का चयन कर सकती है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खेल विज्ञान टीम सभी खिलाड़ियों का मेडिकल बुलेटिन कब भेजती है, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शामिल हैं, जिन्होंने हर्निया की सर्जरी के बाद बेंगलुरु में नेट पर बैटिंग शुरू कर दी है.

उपकप्तानी की रेस में गिल vs अक्षर

सेलेक्टर्स के सामने टीम चयन करते वक्त में कुछ बड़े सवाल भी होंगे. रोहित शर्मा के 2024 में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद सूर्यकुमार को टी20 टीम की कमान सौंपी गई. उनकी कप्तानी में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. ऐसे में आगामी एशिया कप में भी उनका कप्तान बनना तय है. दूसरी ओर, अक्षर पटेल भारत की इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उप-कप्तान थे, जबकि पिछले साल श्रीलंका में जब सूर्यकुमार को पहली बार टी20 टीम का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किया गया था, तब गिल उप-कप्तान थे. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सेलेक्टर्स क्या फैसला लेते हैं.

टॉप ऑर्डर का सेलेक्शन बड़ा चैलेंज

माना जा रहा है कि सेलेक्टर्स कमिटी एशिया कप के लिए टीम में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या टॉप-5 मजबूत खिलाड़ी हैं, जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मामले की जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'अभिषेक शर्मा पिछली आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं. संजू सैमसन ने पिछले सीजन बल्ले और विकेटकीपिंग दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था. इसलिए यह फैसला लेना मुश्किल होगा, लेकिन मौजूदा फॉर्म (हालांकि टेस्ट में) को देखते हुए शुभमन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था. सेलेक्टर्स के लिए समस्या यह है कि टॉप ऑर्डर में कई अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं.'

बुमराह के खेलने पर ये अपडेट

बुमराह को लेकर बड़ा अपडेट आया है कि वह एशिया कप में खेलने के लिए तैयार हैं. उन्हें अक्टूबर की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच के लिए आराम दिया जा सकता है. ऐसे में बुमराह और अर्शदीप सिंह ने एशिया कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है. तीसरे पेसर के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के बीच मुकाबला है. प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए 25 विकेट लिए थे. 

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Shubman GillAxar PatelJasprit BumrahTeam Indiavice captainAsia Cup 2025

Trending news

क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
;