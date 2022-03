सहवाग का इस प्लेयर पर मजेदार कमेंट- हाजमे की गोली और त्योहार में होली पूरे भारत को पसंद है

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे. इस बीच टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने कोहली को शुभकामनाएं दी हैं. विराट पीसीए स्टेडियम में उतरते ही 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बनेंगे. BCCI ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कई दिग्गज विराट की तारीफ करते दिखाई दे रहे है. इस विडियो में भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी दिखाई दिए. सहवाग ने अपने ही अंदाज में विराट को बधाई दी जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे है.

विराट कोहली दिल्ली के रहने वाले हैं. सहवाग भी दिल्ली से ही हैं और विराट भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले दिल्ली के तीसरे खिलाड़ी बनेंगे. इस उपलब्धि पर सहवाग ने विराट को बधाई देते हुए कहा,' हाजमे की गोली, त्योहार में होली और बैटिंग में कोहली, पूरे भारत को पसंद है. उन्होंने अपने फिटनेस को ध्यान में रखकर एक अच्छा करियर बनाया और भारत के लिए कई मैच जीते हैं. इस उपलब्धि के लिए विराट को बहुत-बहुत बधाई.'

