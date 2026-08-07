IND vs SL: पेस बैटरी फेल... स्पिनर्स ने बचाई लाज, वॉर्म-मैच के पहले दिन ही खुली टीम इंडिया की पोल

India vs Sri Lanka: भारतीय टीम श्रीलंका टूर पर इंजरी कंसर्न के साथ पहुंची. कई प्लेयर्स इंजरी के चलते इस टूर से बाहर हैं. ऐसे में जिसका डर था वही हुआ है, श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में ही टीम इंडिया की वीकनेस की पोल खुल चुकी है. दोनों टीमों के खिलाफ टेस्ट के आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, लेकिन मौजूदा टीम को देखते हुए श्रीलंका का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. भारतीय टीम की वीकनेस तेज गेंदबाजी देखने को मिली.