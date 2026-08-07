IND vs SL: पेस बैटरी फेल... स्पिनर्स ने बचाई लाज, वॉर्म-मैच के पहले दिन ही खुली टीम इंडिया की पोल

India vs Sri Lanka: भारतीय टीम श्रीलंका टूर पर इंजरी कंसर्न के साथ पहुंची. कई प्लेयर्स इंजरी के चलते इस टूर से बाहर हैं. ऐसे में जिसका डर था वही हुआ है, श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में ही टीम इंडिया की वीकनेस की पोल खुल चुकी है. दोनों टीमों के खिलाफ टेस्ट के आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, लेकिन मौजूदा टीम को देखते हुए श्रीलंका का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. भारतीय टीम की वीकनेस तेज गेंदबाजी देखने को मिली.
श्रीलंका ने प्रैक्टिस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. नई गेंद से टीम इंडिया के पेसर्स फीके नजर आए और विकेट नहीं मिला. ओपनर्स के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली और स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कमी खूब खली. रन आउट के चलते भारत को पहला विकेट मिला, निशान मधुशंका ने 66 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाया.
दूसरे ओपनर रविंदु रसंथा को एक जीवनदान मिला था, जिसका उन्होंने खूब फायदा उठाया. 43 रन के स्कोर पर केएल राहुल ने उनका कैच छोड़ा था, उसका फायदा उठाकर उन्होंने 71 रन की पारी खेली. तीसरा अर्धशतक सोनाल दिनुशा के बल्ले से देखने को मिला. मिडिल ऑर्डर ने भी मजबूत बल्लेबाजी के दम पर पहले दिन श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 363 रन बोर्ड पर लगा दिए.
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भारत की पेस बैटरी फेल रही. गुरनूर बराड़ इकलौते पेसर थे, जिन्होंने एक विकेट अपने नाम किया. वहीं, स्पिन गेंदबाजों ने टीम की लाज बचाई. रवींद्र जडेजा ने 2 विकेट अपने नाम किए, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने भी 2-2 विकेट झटके. अब देखना होगा कि दूसरे दिन 2 विकेट के साथ श्रीलंका कितने रन लगाने में कामयाब होतीहै. वहीं, शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की बैटिंग पर भी सभी की नजरें होंगी.