India World Cup Squad: होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप, आज टीम का सेलेक्शन...कप्तान की बढ़ गई टेंशन, देख लें संभावित स्क्वॉड

Womens World Cup 2025 India Squad: भारतीय क्रिकेट के लिए आज बड़ा दिन है. मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के हेडक्वार्टर में दो बड़ी बैठके होने वाली हैं. पहली एशिया कप के लिए पुरुष टीम के चयन को लेकर होगी. उसके बाद दूसरी बैठक महिला वर्ल्ड कप के लिए टीम चयन से संबंधित होगी. भारत अक्टूबर-नवंबर में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने पर नजर है.

चार बल्लेबाजों की जगह तय

मंगलवार को जब नीतू डेविड की अगुवाई वाली चयन समिति 30 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन करने के लिए मिलेगी, तो उनके सबसे कठिन निर्णयों में से एक शेफाली वर्मा का चयन होगा. उनका चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी टीम में निरंतरता और आक्रामक क्षमता के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहता है. टीम की शीर्ष छह बल्लेबाजों में से चार स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष की जगह पक्की है. मौजूदा स्थिति में प्रतिका रावल ने मंधाना के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में एक मजबूत दावा पेश किया है. उन्होंने 14 पारियों में 54.07 की औसत और 88 की स्ट्राइक रेट से 703 रन बनाए हैं.

शेफाली के चयन पर संशय

इसी तरह हरलीन देओल ने अपनी चोट से वापसी के बाद से अपने खेल में निरंतरता जोड़ी है. उन्होंने दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक बनाया था और तब से वह वनडे टीम में नियमित सदस्य रही हैं. हालांकि, कभी-कभी उनकी धीमी शुरुआत करने की आदत पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन टीम में उनकी जगह को कोई खतरा नहीं है. यास्तिका भाटिया के दूसरे विकेटकीपर के रूप में टीम में रहने की संभावना है, जिससे टीम मैनेजमेंट के पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज मौजूद है. ऐसे में शेफाली का चयन करना एक मुश्किल फैसला है, भले ही उनके अनुभव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके रिकॉर्ड पर कोई संदेह नहीं है. शेफाली का मौजूदा फॉर्म खराब है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत ए के लिए तीन वनडे मैचों में 52, 4 और 36 का स्कोर किया है.

टीम में कौन-कौन ऑलराउंडर?

पूजा वस्त्राकर की चोट के कारण टीम से बाहर रहने के दौरान टीम को अमनजोत कौर के रूप में एक अच्छा विकल्प मिला गै. ऑलराउंडर अमनजोत का उपयोग इंग्लैंड दौरे के टी20 मैचों के दौरान दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में किया गया था. उस सीरीज में उन्होंने 13 ओवर में तीन विकेट लिए और 63 रनों की मैच जिताने वाली नाबाद पारी भी खेली थी. अगर अमनजोत टीम में जगह बनाती हैं, तो भारत को शायद तीसरे विशेषज्ञ तेज गेंदबाज की आवश्यकता नहीं होगी. इस स्थिति में अरुंधति रेड्डी जैसी खिलाड़ी बाहर हो सकती हैं. टीम में दो अन्य ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और राधा यादव की जगह लगभग पक्की है.

गेंदबाजी में किस पर दांव?

काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हाल तक टीम की तेज गेंदबाजी की अगुवाई करने वाली रेणुका सिंह स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबरने के बाद पूरी तरह से फिट हैं या नहीं. अगर वह फिट नहीं हैं, तो अरुंधति को सीधा मौका मिलेगा. अभी संकेत यही हैं कि रेणुका टीम में जगह बनाने के लिए तैयार हैं. मध्य प्रदेश की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड में वनडे सीरीज को 6 विकेट लेकर सील कर अपनी जगह बनाई है. क्रांति का शानदार प्रदर्शन उन्हें अरुंधति से आगे रख सकता है. स्नेह राणा और एन श्री चरणी दो अन्य विशेषज्ञ स्पिनर हैं, जो दीप्ति और राधा के साथ टीम में हैं. श्रेयंका पाटिल और मिन्नू मणि भी ऑफ-स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं जिन पर चर्चा हो सकती है.

संभावित भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, राधा यादव, स्नेह राणा, एन श्री चरणी, रेणुका सिंह/अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, शेफाली वर्मा/प्रेमा रावत.