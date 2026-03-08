धोनी-रोहित करेंगे टीम इंडिया की जीत पक्की, अहमदाबाद में भारत रचेगी इतिहास? बनेगी ऐसा करने वाली इकलौती टीम

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए कई दिग्गज खिलाड़ी स्टेडियम में पहुंचते नजर आ रहे हैं. सबसे पहले पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को अहमदाबाद में देखा गया. इसके बाद रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ स्टेडियम पहुंचे.धोनी के फाइनल देखने आने की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन रोहित शर्मा के स्टेडियम में पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं. बताया गया कि रोहित शर्मा विशेष रूप से भारत-न्यूजीलैंड फाइनल देखने अहमदाबाद आए हैं. गौरतलब है कि रोहित शर्मा इस मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. रोहित और धोनी दोनों ही भारत को टी20 विश्व कप का खिताब जीता चुके हैं. ऐसे में दोनों की मौजूदगी में टीम इंडिया विश्व कप का तीसरा खिताब अपने नाम दर्ज करना चाहेगी.

ब्रांड एम्बेसडर हैं हिटमैन

भारत के पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा बतौर ब्रांड एम्बेसडर सभी मुकाबले में पहुंचेंगे.वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा कुछ बातें कर रहे हैं. अचानक वह कुछ ऐसा कहते हैं, जिसे सुनकर उनकी पत्नी रितिका जोर-जोर से हंसने लगती हैं. रोहित शर्मा भी उनके साथ हंस पड़ते हैं. इसके बाद दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं.

सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे रोहित शर्मा

भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेला था. इस मैच में भी रोहित शर्मा स्टैंड्स में नजर आए थे. वहीं, सेमीफाइनल के दौरान रोहित शर्मा और एमएस धोनी की मुलाकात भी हुई थी. दोनों ही खिलाड़ियों को साथ देखकर टीम इंडिया के फैंस फूले नहीं समाए. उनकी साथ वाली तस्वीरों को खूब पसंद किया गया.

रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था खिताब

याद दिला दें कि 2024 टी20 विश्व कप का खिताब भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ही अपने नाम किया था. उस फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था. ऐसे में एक बार फिर टीम इंडिया आज फाइनल का खिताब अपने दर्ज कर इतिहास रचने के फिराक में होगी. देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम इंडिया इतिहास दोहरा पाएगी या नहीं.

सूर्यकुमार पर दारोमदार

अब इस सीजन में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. 2024 में बतौर बल्लेबाज खेल चुके सूर्या अब कप्तान बन गए हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया क्या प्रदर्शन करती है. हालांकि, अभी तक टीम इंडिया ने मौजूदा विश्व कप में काफी बैलेंस प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज खिताबी मुकाबले को जीतकर भारत इतिहास रचना चाहेगी.

