Advertisement
trendingNow13133889
Hindi Newsक्रिकेटधोनी-रोहित करेंगे टीम इंडिया की जीत पक्की, अहमदाबाद में भारत रचेगी इतिहास? बनेगी ऐसा करने वाली इकलौती टीम

धोनी-रोहित करेंगे टीम इंडिया की जीत पक्की, अहमदाबाद में भारत रचेगी इतिहास? बनेगी ऐसा करने वाली इकलौती टीम

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप का फाइनल मैच खेला जा रहा है. भारत के चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा मैदान पर मौजूद हैं. दोनों की मौजूदगी में भारत खिताब जीतकर इतिहास रचना चाहेगी..

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- X/ johns
Image credit- X/ johns

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए कई दिग्गज खिलाड़ी स्टेडियम में पहुंचते नजर आ रहे हैं. सबसे पहले पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को अहमदाबाद में देखा गया. इसके बाद रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ स्टेडियम पहुंचे.धोनी के फाइनल देखने आने की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन रोहित शर्मा के स्टेडियम में पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं. बताया गया कि रोहित शर्मा विशेष रूप से भारत-न्यूजीलैंड फाइनल देखने अहमदाबाद आए हैं. गौरतलब है कि रोहित शर्मा इस मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. रोहित और धोनी दोनों ही भारत को टी20 विश्व कप का खिताब जीता चुके हैं. ऐसे में दोनों की मौजूदगी में टीम इंडिया विश्व कप का तीसरा खिताब अपने नाम दर्ज करना चाहेगी.

ब्रांड एम्बेसडर हैं हिटमैन

भारत के पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा बतौर ब्रांड एम्बेसडर सभी मुकाबले में पहुंचेंगे.वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा कुछ बातें कर रहे हैं. अचानक वह कुछ ऐसा कहते हैं, जिसे सुनकर उनकी पत्नी रितिका जोर-जोर से हंसने लगती हैं. रोहित शर्मा भी उनके साथ हंस पड़ते हैं. इसके बाद दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं.

सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे रोहित शर्मा

भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेला था. इस मैच में भी रोहित शर्मा स्टैंड्स में नजर आए थे. वहीं, सेमीफाइनल के दौरान रोहित शर्मा और एमएस धोनी की मुलाकात भी हुई थी. दोनों ही खिलाड़ियों को साथ देखकर टीम इंडिया के फैंस फूले नहीं समाए. उनकी साथ वाली तस्वीरों को खूब पसंद किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था खिताब

याद दिला दें कि 2024 टी20 विश्व कप का खिताब भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ही अपने नाम किया था. उस फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था. ऐसे में एक बार फिर टीम इंडिया आज फाइनल का खिताब अपने दर्ज कर इतिहास रचने के फिराक में होगी. देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम इंडिया इतिहास दोहरा पाएगी या नहीं.

सूर्यकुमार पर दारोमदार

अब इस सीजन में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. 2024 में बतौर बल्लेबाज खेल चुके सूर्या अब कप्तान बन गए हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया क्या प्रदर्शन करती है. हालांकि, अभी तक टीम इंडिया ने मौजूदा विश्व कप में काफी बैलेंस प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज खिताबी मुकाबले को जीतकर भारत इतिहास रचना चाहेगी.

ये भी पढ़ें: ये टोटका करेगी टीम इंडिया की जीत पक्की, भारत का ये बल्लेबाज है सबसे बड़ी गारंटी, जानें पूरा मामला

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Mahendra singh DhoniRohit Sharmat20wc final

Trending news

शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप