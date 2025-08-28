एशिया कप के लिए इस दिन दुबई की फ्लाइट पकड़ेगी टीम इंडिया! लेकिन नहीं होगा ऐसा, BCCI का बड़ा फैसला
एशिया कप के लिए इस दिन दुबई की फ्लाइट पकड़ेगी टीम इंडिया! लेकिन नहीं होगा ऐसा, BCCI का बड़ा फैसला

टीम इंडिया एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगी. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय इस भारतीय टीम की दुबई रवानगी को लेकर बड़ा अपडेट आया है. खिलाड़ियो की सुविधा के लिए BCCI ने एक बड़ा फैसला भी लिया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:15 PM IST
एशिया कप के लिए इस दिन दुबई की फ्लाइट पकड़ेगी टीम इंडिया! लेकिन नहीं होगा ऐसा, BCCI का बड़ा फैसला

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया एशिया कप 2025 खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है. यूएई में 9 सितंबर से टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसका फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को होगा. भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा. हालांकि, सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम को इस एशियाई टूर्नामेंट की तैयारी शुरू करने के लिए पहले ही दुबई के लिए उड़ान भरनी होगी. एशिया कप के लिए भारतीय खिलाड़ी कब रवाना होंगे, इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. BCCI ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया है.

BCCI ने लिया ये बड़ा फैसला

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी खिलाड़ी 4 सितंबर की शाम को दुबई पहुंचेंगे. टीम इंडिया का पहला नेट सेशन 5 सितंबर को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में आयोजित होगा. बोर्ड ने एक बड़ा फैसला भी लिया है. दरअसल, दुबई के लिए सभी खिलाड़ी अपने-अपने शहरों से उड़ान भरेंगे एक वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, 'सभी खिलाड़ी 4 सितंबर की शाम तक दुबई पहुंचेंगे और टीम का पहला नेट सेशन 5 सितंबर को आईसीसी अकादमी में होगा. व्यवस्थागत सुविधा को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को अपने-अपने शहरों से दुबई के लिए उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी.'

स्टैंडबाय खिलाड़ी टीम के साथ नहीं जाएंगे

सूत्र ने आगे बताया, 'जाहिर है, कुछ खिलाड़ी मुंबई से यात्रा करेंगे, लेकिन कुछ अन्य खिलाड़ियों को पहले मुंबई आने और फिर दुबई जाने के लिए कहना समझदारी नहीं है. वैसे भी, दुबई अन्य इंटरनेशनल उड़ानों की तुलना में कम समय की उड़ान है.' हालांकि, प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर, जो 5 स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल हैं और वर्तमान में दलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, वो मुख्य टीम के साथ दुबई नहीं जाएंगे.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

टीम इंडिया का एशिया कप के ग्रुप मैचों का शेड्यूल

भारत vs यूएई - 10 सितंबर 
भारत vs पाकिस्तान - 14 सितंबर 
भारत vs ओमान - 19 सितंबर

