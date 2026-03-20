Advertisement
trendingNow13148095
Hindi Newsक्रिकेट24 साल बाद इस देश में टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया... 3 वनडे भी होंगे, दौरे का आ गया शेड्यूल

24 साल बाद इस देश में टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया... 3 वनडे भी होंगे, दौरे का आ गया शेड्यूल

India Women tour of South Africa: भारतीय महिला क्रिकेट टीम 24 साल के लंबे अंतराल के बाद दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है. जानें भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे का पूरा शेड्यूल, वनडे सीरीज की तारीखें और ऐतिहासिक टेस्ट मैच का वेन्यू.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

India Women tour of South Africa: भारतीय महिला क्रिकेट टीम 24 साल के लंबे अंतराल के बाद दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों देशों की टीमें 20 दिसंबर से गकेबरहा (Gqeberha) में एकमात्र टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी. शुक्रवार को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने आधिकारिक तौर पर भारतीय महिला टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए वनडे और टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा की.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि भारतीय महिला टीम ने आखिरी बार 2002 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अपना एकमात्र टेस्ट खेला था. उस समय भारत ने पार्ल के बोलैंड ब्लैंक पार्क में मेजबान टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इसके अलावा एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 2026 के बाद यह पहली बार होगा जब भारतीय महिला टीम एक कैलेंडर वर्ष में तीन टेस्ट मैच खेलने के मैदान पर उतरेगी. यह कदम महिला क्रिकेट में लंबे प्रारूप को बढ़ावा देने की बीसीसीआई और सीएसए की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

ये भी पढ़ें: 2027 तक अजीत अगरकर रहेंगे चीफ सेलेक्टर? BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जानें फैसले की तारीख

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ अफ्रीका दौरे का शेड्यूल

भारत अपने इस महत्वपूर्ण दौरे की शुरुआत 'दक्षिण अफ्रीका इमर्जिंग' टीम के खिलाफ एक वार्म-अप मैच से करेगा. यह मैच 6 दिसंबर को खेला जाएगा. इसके तुरंत बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. वनडे सीरीज 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच पोटचेफस्ट्रूम, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन में आयोजित की जाएगी. इसके बाद दौरे का मुख्य आकर्षण, यानी एकमात्र टेस्ट मैच 20 से 23 दिसंबर तक खेला जाएगा. साथ ही भारतीय टीम इस दौरे से पहले अप्रैल में पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी दक्षिण अफ्रीका जाएगी. यह टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा होगा.

ये भी पढ़ें: ईरान से युद्ध के बीच इजरायल पर बड़ी कार्रवाई, फीफा ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

ऑस्ट्रेलियाई टीम भी जाएगी साउथ अफ्रीका

भारत के बाद 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम भी दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी. मार्च और अप्रैल 2027 में होने वाले इस दौरे में तीन टी20, तीन वनडे और एक टेस्ट मैच शामिल होगा. टी20 मैच किम्बरली, बेनोनी और ईस्ट लंदन में आयोजित होंगे. इसके बाद वनडे सीरीज गकेबराह, पार्ल और डरबन में खेली जाएगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Indian cricket teamIndia vs South Africa

Trending news

पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
weather update
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
West Bengal Election 2026
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
National News
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
Rain
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ED
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
US Israel Iran War
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
Mohan Bhagwat
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख