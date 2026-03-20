24 साल बाद इस देश में टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया... 3 वनडे भी होंगे, दौरे का आ गया शेड्यूल

India Women tour of South Africa: भारतीय महिला क्रिकेट टीम 24 साल के लंबे अंतराल के बाद दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों देशों की टीमें 20 दिसंबर से गकेबरहा (Gqeberha) में एकमात्र टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी. शुक्रवार को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने आधिकारिक तौर पर भारतीय महिला टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए वनडे और टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा की.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि भारतीय महिला टीम ने आखिरी बार 2002 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अपना एकमात्र टेस्ट खेला था. उस समय भारत ने पार्ल के बोलैंड ब्लैंक पार्क में मेजबान टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इसके अलावा एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 2026 के बाद यह पहली बार होगा जब भारतीय महिला टीम एक कैलेंडर वर्ष में तीन टेस्ट मैच खेलने के मैदान पर उतरेगी. यह कदम महिला क्रिकेट में लंबे प्रारूप को बढ़ावा देने की बीसीसीआई और सीएसए की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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साउथ अफ्रीका दौरे का शेड्यूल

भारत अपने इस महत्वपूर्ण दौरे की शुरुआत 'दक्षिण अफ्रीका इमर्जिंग' टीम के खिलाफ एक वार्म-अप मैच से करेगा. यह मैच 6 दिसंबर को खेला जाएगा. इसके तुरंत बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. वनडे सीरीज 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच पोटचेफस्ट्रूम, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन में आयोजित की जाएगी. इसके बाद दौरे का मुख्य आकर्षण, यानी एकमात्र टेस्ट मैच 20 से 23 दिसंबर तक खेला जाएगा. साथ ही भारतीय टीम इस दौरे से पहले अप्रैल में पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी दक्षिण अफ्रीका जाएगी. यह टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा होगा.

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ऑस्ट्रेलियाई टीम भी जाएगी साउथ अफ्रीका

भारत के बाद 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम भी दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी. मार्च और अप्रैल 2027 में होने वाले इस दौरे में तीन टी20, तीन वनडे और एक टेस्ट मैच शामिल होगा. टी20 मैच किम्बरली, बेनोनी और ईस्ट लंदन में आयोजित होंगे. इसके बाद वनडे सीरीज गकेबराह, पार्ल और डरबन में खेली जाएगी.