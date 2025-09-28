Advertisement
trendingNow12939514
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: 8 साल पहले फाइनल में पाकिस्तान ने दिया था गहरा घाव, आज चुन-चुनकर बदला लेगा भारत

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान को आज फाइनल में हराते ही भारत 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 28, 2025, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK: 8 साल पहले फाइनल में पाकिस्तान ने दिया था गहरा घाव, आज चुन-चुनकर बदला लेगा भारत

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान को आज फाइनल में हराते ही भारत 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेगा. भारत एशिया कप की सफलतम टीम है और आठ बार खिताब जीत चुकी है. छह खिताब के साथ श्रीलंका दूसरी सफलतम टीम है. पाकिस्तान ने दो बार एशिया कप जीता है.

आज चुन-चुनकर बदला लेगा भारत

पाकिस्तान से आज फाइनल में भारत अपना 8 साल पुराना बदला लेने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल साल 2017 में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. भारत और पाकिस्तान की टीमें 18 जून 2017 को 'ICC चैंपियंस ट्रॉफी' के फाइनल में उतरी थीं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

8 साल पहले फाइनल में पाकिस्तान ने दिया था गहरा घाव

पाकिस्तान को अजहर अली और फखर जमान की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच 23 ओवरों में 128 रन की साझेदारी हुई. अजहर अली 71 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद फखर जमान ने बाबर आजम के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाते हुए टीम को 200 रन तक पहुंचाया. फखर जमान 106 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 12 चौके शामिल थे.

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही

फखर जमान के अलावा बाबर आजम ने 46 रन, जबकि मोहम्मद हफीज ने 37 गेंदों में नाबाद 57 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और केदार जाधव 1-1 विकेट ही निकाल सके. इसके जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा (0) का विकेट गंवा दिया. उस समय तक भारत अपना खाता भी नहीं खोल सका था. यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया और टीम ने 72 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए.

भारत को मिली 180 रन से हार

शिखर धवन 21, जबकि युवराज सिंह 22 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे. यहां से हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला. उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ सातवें विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की, लेकिन 26.3 ओवर में हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए. हार्दिक पांड्या 43 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद भारतीय टीम महज 30.3 ओवरों में 158 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान ने यह मैच 180 रन से अपने नाम किया था.

टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन

फखर जमान ने भारत को 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ा घाव दिया था. फखर जमान की 114 रनों की पारी के दम पर ही पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था और उसके हाथ से ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी फिसल गया था. 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की इस हार के बाद टीम इंडिया के तत्कालीन कोच अनिल कुंबले ने हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया था.

अब 8 साल पुरानी हार का बदला लेने का मौका

अब एशिया कप 2025 में भारत के पास 8 साल पुरानी इस हार का बदला लेने का मौका होगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अब तक सभी 5 मुकाबले जीते हैं और पाकिस्तान को दो बार (7 विकेट और 6 विकेट) शिकस्त दी है. ऐसे में फाइनल में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

किसी प्रचार रैली में इतनी जाने पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जाने पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
;