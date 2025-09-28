IND vs PAK: 8 साल पहले फाइनल में पाकिस्तान ने दिया था गहरा घाव, आज चुन-चुनकर बदला लेगा भारत

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान को आज फाइनल में हराते ही भारत 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेगा. भारत एशिया कप की सफलतम टीम है और आठ बार खिताब जीत चुकी है. छह खिताब के साथ श्रीलंका दूसरी सफलतम टीम है. पाकिस्तान ने दो बार एशिया कप जीता है.

आज चुन-चुनकर बदला लेगा भारत

पाकिस्तान से आज फाइनल में भारत अपना 8 साल पुराना बदला लेने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल साल 2017 में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. भारत और पाकिस्तान की टीमें 18 जून 2017 को 'ICC चैंपियंस ट्रॉफी' के फाइनल में उतरी थीं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए थे.

8 साल पहले फाइनल में पाकिस्तान ने दिया था गहरा घाव

पाकिस्तान को अजहर अली और फखर जमान की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच 23 ओवरों में 128 रन की साझेदारी हुई. अजहर अली 71 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद फखर जमान ने बाबर आजम के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाते हुए टीम को 200 रन तक पहुंचाया. फखर जमान 106 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 12 चौके शामिल थे.

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही

फखर जमान के अलावा बाबर आजम ने 46 रन, जबकि मोहम्मद हफीज ने 37 गेंदों में नाबाद 57 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और केदार जाधव 1-1 विकेट ही निकाल सके. इसके जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा (0) का विकेट गंवा दिया. उस समय तक भारत अपना खाता भी नहीं खोल सका था. यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया और टीम ने 72 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए.

भारत को मिली 180 रन से हार

शिखर धवन 21, जबकि युवराज सिंह 22 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे. यहां से हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला. उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ सातवें विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की, लेकिन 26.3 ओवर में हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए. हार्दिक पांड्या 43 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद भारतीय टीम महज 30.3 ओवरों में 158 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान ने यह मैच 180 रन से अपने नाम किया था.

टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन

फखर जमान ने भारत को 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ा घाव दिया था. फखर जमान की 114 रनों की पारी के दम पर ही पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था और उसके हाथ से ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी फिसल गया था. 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की इस हार के बाद टीम इंडिया के तत्कालीन कोच अनिल कुंबले ने हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया था.

अब 8 साल पुरानी हार का बदला लेने का मौका

अब एशिया कप 2025 में भारत के पास 8 साल पुरानी इस हार का बदला लेने का मौका होगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अब तक सभी 5 मुकाबले जीते हैं और पाकिस्तान को दो बार (7 विकेट और 6 विकेट) शिकस्त दी है. ऐसे में फाइनल में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा.