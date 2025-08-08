चैंपियंस ट्रॉफी, IPL, टेस्ट सीरीज... 4 भविष्यवाणी निकलीं सच, इस शख्स को तो क्रिकेट की दुनिया का 'बाबा वेंगा' कहिए! एशिया कप विनर का भी बता रखा नाम
क्रिकेट टूर्नामेंट्स को लेकर आए दिन भविष्यवाणियां होती रहती हैं. कई बार पूर्व क्रिकेटर्स तो क्रिकेट फैंस भी इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए विजेता टीम को भविष्यवाणी कर देते हैं. हाल ही में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आगामी एशिया कप के विनर का भी नाम लिखा हुआ है. दिलचस्प यह है कि इस पोस्ट में 6 भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनमें से अब तक 4 सच भी निकलीं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:58 AM IST
क्रिकेट टूर्नामेंट्स को लेकर आए दिन भविष्यवाणियां होती रहती हैं. कई बार पूर्व क्रिकेटर्स तो क्रिकेट फैंस भी इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए विजेता टीम को भविष्यवाणी कर देते हैं. हाल ही में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आगामी एशिया कप के विनर का भी नाम लिखा हुआ है. दिलचस्प यह है कि इस पोस्ट में 6 भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनमें से अब तक 4 सच भी निकलीं. 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप को लेकर भी भविष्यवाणी की गई है.

अब तक सारी भविष्यवाणी निकलीं सच

दरअसल, एक्स पर @abhicosx यूजरनेम से एक अकाउंट बना हुआ है, जिसमें 2025 में होने वाले 6 बड़े क्रिकेट इवेंट्स के विजेताओं को लेकर भविष्यवाणी की गई है. यह पोस्ट 31 दिसंबर, 2024 का है. हाल ही में खत्म हुई भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के ड्रॉ होने के बाद यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और आगामी एशिया कप को लेकर की गई भविष्यवाणी के चलते भी इस समय काफी चर्चा में है.

चैंपियंस ट्रॉफी, IPL, WTC फाइलन और टेस्ट सीरीज...

इस पोस्ट में चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आईपीएल 2025, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीमों और भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के नतीजे के बारे में जो लिखा हुआ है, वह सच निकला. भविष्यवाणी के मुताबिक आईपीएल 2025 का चैंपियन RCB को बताया. चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता भारतीय टीम को कहा गया. WTC फाइनल की विनर टीम साउथ अफ्रीका को चुना, जबकि भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ड्रॉ होने की बात कही गई. यह दिलचस्प है कि अब तक की यह चारों ही भविष्यवाणियां सच निकली हैं.

इस टीम को बताया एशिया कप का विनर

पोस्ट में एशिया कप 2025 के विनर की भविष्यवाणी की गई है कि टीम इंडिया सिंतबर में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट की चैंपियन बनेगी. बता दें कि एशिया कप 9 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे. इस बार टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा. बता दें कि टीम इंडिया एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन है. एशिया कप के अलावा एशेज सीरीज को लेकर भी भविष्यवाणी की गई है कि इंग्लैंड की टीम यह सीरीज जीतेगी.

शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया.

Team India Asia Cup 2025 Ind vs Eng

;