टीम इंडिया की ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप जीत... सूर्यकुमार की सेना का कमाल, पहली बार बनाए ये 3 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. भारत ने साल 2007 में अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

भारत ने तीसरी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर रचा इतिहास

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने तब पाकिस्तान को फाइनल में 5 रन से हराते ही इतिहास रच दिया था और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया था. इसके बाद भारत ने साल 2024 में अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. भारत ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 7 रन से मात देते ही दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का कमाल किया था. अब भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतकर 3 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

1. तीन टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने वाला दुनिया का पहला देश

भारत 3 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. बता दें कि इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी किसी देश ने 3 टी20 वर्ल्ड कप के खिताब नहीं जीते थे. अभी तक भारत (3 बार), इंग्लैंड (2 बार) वेस्टइंडीज (2 बार), पाकिस्तान (1 बार), श्रीलंका (1 बार) और ऑस्ट्रेलिया (1 बार) टी20 वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं.

2. कोई मेजबान देश पहली बार जीता टी20 वर्ल्ड कप

भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मेजबान रहते टी20 वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा किया है. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कोई भी मेजबान देश टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का करिश्मा नहीं कर पाया था. भारत ने मेजबान रहते 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है.

3. पहली बार कोई देश जीता बैक टू बैक 2 टी20 वर्ल्ड कप

भारत लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. भारतीय टीम ने साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का पिछला खिताब भी जीता था. भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतने का कमाल कर दिखाया है. भारत यह रिकॉर्ड बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. भारत टी20 वर्ल्ड कप के खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है. भारत के अलावा दुनिया में अभी तक कोई भी देश लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतने और टी20 वर्ल्ड कप के खिताब का बचाव करने में सफल नहीं हो पाया है.