खुशी से झूम उठे विराट कोहली, भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता तो अपने रिएक्शन से बनाया माहौल

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम कर लिया है. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है. भारत घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है. टीम इंडिया से मिले 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन बनाकर ऑलआउट हुई. इसी के साथ ही भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है.

खुशी से झूम उठे विराट कोहली

भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीता तो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने रिएक्शन ने माहौल बना दिया. विराट कोहली ने एक्स पर अपना पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'चैंपियंस! अहमदाबाद में टीम इंडिया की जबरदस्त जीत. पूरे टूर्नामेंट में हमने जो जबरदस्त क्रिकेट खेला, उसका कोई मुकाबला नहीं. मुश्किल हालात में लड़ते रहने और एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए लड़कों ने शानदार कैरेक्टर दिखाया. यह कामयाबी हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के सभी सदस्यों को बधाई. जय हिंद भारत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'चैंपियंस! आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई! यह शानदार जीत जबरदस्त स्किल्स, पक्के इरादे और टीमवर्क को दिखाती है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त हिम्मत दिखाई है. इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया!'

Champions! Congratulations to the Indian team on winning the ICC Men’s T20 World Cup! This remarkable triumph reflects exceptional skills, determination and teamwork. They have shown outstanding grit through the tournament. This victory has filled every Indian heart with… — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2026

गृहमंत्री अमित शाह का रिएक्शन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 'क्या जीत है…!! वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को सलाम. पूरे टूर्नामेंट में आपके शानदार प्रदर्शन और जोश के जबरदस्त प्रदर्शन ने देश को गौरव और गर्व दिलाया है. हर भारतीय को गर्व महसूस कराने के लिए पूरी टीम को बधाई.'

What a victory…!!

Hats-off to World Champion #TeamIndia. Your exceptional performance throughout the tournament and the vigorous display of mettle has brought glory and pride for the nation. Congratulations to the entire team for making every Indian proud.#T20WorldCup #INDvNZ pic.twitter.com/vwsL8cTDNx — Amit Shah (@AmitShah) March 8, 2026

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी बधाई

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, 'टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की शानदार जीत पर हमारे शानदार क्रिकेटरों को दिल से बधाई. उनके क्रिकेट स्किल्स, खेल के लिए जुनून और शानदार टीमवर्क ने एक बार फिर देश को गर्व महसूस कराया है. हमारी टीम पूरे टूर्नामेंट में चैंपियन की तरह खेली. उनके आगे के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं.'

Heartiest congratulations to our incredible cricketers on India’s splendid victory at the #T20WorldCup final. Their cricketing skills, passion for the game and exemplary teamwork have once again made the country proud. Our team played like champions through out the tournament. My… pic.twitter.com/ZM8Gw20E1n — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 8, 2026

भारत ने रचा इतिहास

