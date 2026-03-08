खुशी से झूम उठे विराट कोहली, भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता तो अपने रिएक्शन से बनाया माहौल

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटखुशी से झूम उठे विराट कोहली, भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता तो अपने रिएक्शन से बनाया माहौल

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम कर लिया है. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है. भारत घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 08, 2026, 11:32 PM IST
टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम कर लिया है. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है. भारत घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है. टीम इंडिया से मिले 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन बनाकर ऑलआउट हुई. इसी के साथ ही भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है.

खुशी से झूम उठे विराट कोहली

भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीता तो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने रिएक्शन ने माहौल बना दिया. विराट कोहली ने एक्स पर अपना पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'चैंपियंस! अहमदाबाद में टीम इंडिया की जबरदस्त जीत. पूरे टूर्नामेंट में हमने जो जबरदस्त क्रिकेट खेला, उसका कोई मुकाबला नहीं. मुश्किल हालात में लड़ते रहने और एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए लड़कों ने शानदार कैरेक्टर दिखाया. यह कामयाबी हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के सभी सदस्यों को बधाई. जय हिंद भारत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'चैंपियंस! आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई! यह शानदार जीत जबरदस्त स्किल्स, पक्के इरादे और टीमवर्क को दिखाती है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त हिम्मत दिखाई है. इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया!'

गृहमंत्री अमित शाह का रिएक्शन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 'क्या जीत है…!! वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को सलाम. पूरे टूर्नामेंट में आपके शानदार प्रदर्शन और जोश के जबरदस्त प्रदर्शन ने देश को गौरव और गर्व दिलाया है. हर भारतीय को गर्व महसूस कराने के लिए पूरी टीम को बधाई.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी बधाई

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, 'टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की शानदार जीत पर हमारे शानदार क्रिकेटरों को दिल से बधाई. उनके क्रिकेट स्किल्स, खेल के लिए जुनून और शानदार टीमवर्क ने एक बार फिर देश को गर्व महसूस कराया है. हमारी टीम पूरे टूर्नामेंट में चैंपियन की तरह खेली. उनके आगे के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं.'

भारत ने रचा इतिहास

बता दें कि टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम कर लिया है. रविवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है. भारत घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है. टीम इंडिया से मिले 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन बनाकर ऑलआउट हुई.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

T20 World Cup 2026

