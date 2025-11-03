पीएम मोदी समेत इन हस्तियों ने दी टीम इंडिया को बधाई, पहली बार बनी है वूमेन वर्ल्ड चैंपियन

Celebrity Recation on Team India Victory: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर टीम इंडिया ने पहली बार वूमेन वर्ल्ड कप अपने नाम किया. इसको लेकर तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी बयां की है. आइए जानते हैं कि किसने क्या-क्या कहा है.

पीएम मोदी ने दी बधाई

सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, उन्होंने बधाई देते हुए कहा, "आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत. फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई. हमारी खिलाड़ियों को बधाई. ये ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगी."

A spectacular win by the Indian team in the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Finals. Their performance in the final was marked by great skill and confidence. The team showed exceptional teamwork and tenacity throughout the tournament. Congratulations to our players. This… — Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2025

गर्व का पल: राहुल गांधी

क्रांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "क्या गर्व का पल है! हमारी वूमेन इन ब्लू ने इतिहास रच दिया है और करोड़ों दिलों को छुआ है. आपके साहस, धैर्य और शालीनता ने भारत को गौरवान्वित किया है और अनगिनत युवा लड़कियों को निडर होकर सपने देखने के लिए इंस्पायर किया है. आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठाई, आपने एक देश का उत्साह बढ़ाया है. जय हिंद."

What a moment of pride! Our Women in Blue have made history and touched a billion hearts. Your courage, grit, and grace have brought glory to India and inspired countless young girls to dream fearlessly. You didn’t just lift a trophy, you lifted a nation’s spirit. Jai Hind!… pic.twitter.com/yXlxThsoHj — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 2, 2025

विराट कोहली ने बांधे तारीफों के पुल

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय टीम की जीत को सलाम किया, उन्होंने कहा, "लड़कियों ने इतिहास रच दिया है और एक भारतीय होने के नाते, इतने सालों की मेहनत को आखिरकार साकार होते देखकर मुझे बेहद गर्व हो रहा है. वो सभी तारीफ की काबिल हैं और इस ऐतिहासिक अचीवमेंट के लिए हरमन और पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई. साथ ही, पूरी टीम और मैनेजमेंट को भी पर्दे के पीछे के काम के लिए बधाई. शाबाश भारत. इस पल का पूरा लुत्फ उठाओ. ये हमारे देश में लड़कियों की पीढ़ियों को इस खेल को अपनाने के लिए इंस्पायर करेगा. जय हिंद"



सचिन ने किया सलाम

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, "1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर किया. आज, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सचमुच कुछ खास किया हैय उन्होंने देश भर की अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाकर मैदान में उतरने और ये यकीन करने के लिए प्रेरित किया है कि वो भी एक दिन ट्रॉफी उठा सकती हैं. ये भारतीय महिला क्रिकेट के सफर का एक निर्णायक क्षण है. शाबाश, टीम इंडिया. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है."

1983 inspired an entire generation to dream big and chase those dreams. Today, our Women’s Cricket Team has done something truly special. They have inspired countless young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe that they too can lift… pic.twitter.com/YiFeqpRipc — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 2, 2025

डिविलियर्स ने क्या कहा?

साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने कहा, "टीम इंडिया को बधाई, साउथ अफ्रीका की वो महिला टीम अपना सिर गर्व से ऊंचा करें. ग्लोबल वूमेन क्रिकेट बूम कर रहा है, क्या फाइनल था और क्या टूर्नामेंट रहा."

Congratulations Team India. Hold your heads high, @ProteasWomenCSA. The global women’s game is booming… what a final, what a tournament! #CWC25 — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) November 2, 2025

इंग्लैंड (England) टीम के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मुंबई में जबरदस्त नजारा, वेल डन इंडिया, वर्ल्ड कप जीतने की बधाई"

