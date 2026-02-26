कोहली के बिना 160+ वर्ल्ड कप में नहीं हुआ चेज, मैच के कुछ घंटों पहले सहवाग का बड़ा बयान, याद दिलाए आंकड़े

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटकोहली के बिना 160+ वर्ल्ड कप में नहीं हुआ चेज, मैच के कुछ घंटों पहले सहवाग का बड़ा बयान, याद दिलाए आंकड़े

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया एक मैच क्या हारी कि मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. टीम इंडिया की हार के चर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं. कोई कमजोरी बता रहा है तो कोई मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहा है. जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले से पहले दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दे दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:44 PM IST
Virat Kohli (BCCI)
Virat Kohli (BCCI)

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए संघर्ष कर रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तटीम इंडिया टारगेट से 76 रन पीछे रह गई. कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा जिसने खूंटा गाड़कर जिम्मेदारी से खेला हो. ऐसे में दिग्गज वीरेंद्र सहवाग को विराट कोहली की याद आ गई. उन्होंने विराट कोहली को याद करते हुए टीम इंडिया को चेजिंग के आंकड़े गिना दिए हैं. 

क्या बोले सहवाग?

सहवाग ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, 'इंडिया ने 160 रन का पीछा करते हुए तभी जीत हासिल की है जब विराट कोहली ने रन बनाए हों. वरना, इंडिया ने वर्ल्ड कप में 160 से अधिक रन का पीछा करते हुए कभी जीत हासिल नहीं की है. अधिकतर मामलों में, वह नाबाद रहते थे. चाहे 80, 60, या 50 नॉट आउट हों, कोहली मैच खत्म करते थे. कल (SA के खिलाफ) किस खिलाड़ी ने मैच खत्म किया? इस वर्ल्ड कप में, किस बैट्समैन ने मैच खत्म किया है? कल, कई खिलाड़ियों को विराट कोहली बनने का मौका मिला.'

प्रेशर में थे सूर्या

उन्होंने आगे कहा, 'चाहे सूर्य कुमार यादव हों या कोई और वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसा खेले थे, वैसा नहीं खेलते. ऐसा लगा जैसे सूर्या कुमार यादव प्रेशर में खेल रहे थे. वह बचाने के लिए खेल रहे हैं. अगर आप ऐसे खेलते हैं, तो जीतना मुश्किल है. इंडिया को बिना डरे क्रिकेट खेलना होगा.' इंडिया की मजबूत बैटिंग लाइन-अप के बारे में बात करते हुए, वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि प्लेयर्स को विराट कोहली से सीखने की जरूरत है. उन्होंने समझाया कि T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट जरूरी है, लेकिन रन चेज के दौरान यह कितना मायने रखता है.

तिलक के पास था मौका- सहवाग

सहवाग ने कहा, 'तिलक वर्मा के पास मौका था. स्काई के पास मौका था, शिवम दुबे के पास मौका था. हार्दिक पांडे के पास मौका था, किसी को विराट कोहली बनना होगा. किसी को मैच खत्म करना होगा. किसी को सीखना होगा. विराट कोहली ने मैच कैसे खत्म किए? हम स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, मैं मानता हूं कि स्ट्राइक रेट मायने रखता है. लेकिन जब आप चेज करते हैं, तो आप स्कोरबोर्ड देख सकते हैं. फिर आप अपनी मर्जी से खेल सकते हैं और मैच जीत सकते हैं. तब स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता. इसलिए, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी.'

Kavya Yadav

Ind vs Zim

