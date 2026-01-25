Advertisement
trendingNow13086208
Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने किया न्यूजीलैंड को तबाह, बुमराह का भी दिखा जलवा, भारत का सीरीज पर कब्जा

अभिषेक शर्मा ने किया न्यूजीलैंड को तबाह, बुमराह का भी दिखा जलवा, भारत का सीरीज पर कब्जा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने एकतरफा जीत हासिल की. पहले भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए कीवी बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा और महज 153 रनों पर उन्हें रोक दिया. जवाब में टीम इंडिया ने मुकाबले को 10 ओवर रहते 8 विकेट से मुकबला अपने नाम किया. जीत के हीरो रहे अभिषेक ने सिंगल हैंडली टीम इंडिया को मुकाबला जीताया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

team india
team india

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने एकतरफा जीत हासिल की. गुवाहटी के बरसापारा में खेले गए इस मैच में पहले भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए कीवी बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा और महज 153 रनों पर उन्हें रोक दिया. न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. आखिर में कप्तान मिचेल सैंटनर ने जैसे-तैसे टीम को 27 रनों के योगदान देकर 150 का आंकड़ा पूरा किया. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कीवी गेंदबाजों के पसीने छूट गए. इसी के साथ टीम इंडिया ने 8 विकट से ये मुकाबला अपने नाम किया. अभिषेक ने सिंगल हैंडली टीम इंडिया को मुकाबला जीताया और उनका साथ दिया कप्तान सूर्यकुमार यादव ने.उन्होंने लगातार दूसरा पचासा जड़ना. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है. 

अभिषेक का सबसे तेज पचासा

अभिषेक ने तीसरे टी20 मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 14 गेंदों में 50 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए दूसरा सबसे तेज फिफ्टी ठोकी. एक समय लग रहा था कि वह युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. उन्होंने इसी के साथ हार्दिक पांड्या के 16 गेंदों में फिफ्टी ठोकने के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया. अब टीम इंडिया की ओर से सबसे तेज पचासा जड़ने का रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्या का दूसरी फिफ्टी

पिछले मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्टूबर 2024 के बाद अर्धशतक लगाया था. वह लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे थे. ऐसे में उनका फॉर्म में आना टी20 विश्व कप के पहले टीम इंडिया के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है. सूर्या ने आज 26 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 219.80 का रहा.

न्यूजीलैंड का खराब प्रदर्शन

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. डेवोन कॉन्वे महज 1 रनों के योग पर आउट हो गए और उनके साथी खिलाड़ी टिम सेफेर्ट भी कुछ खास नहीं कर सके. फिर ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 48 रनों की पारी खेली और उनका साथ दिया मार्क चैपमैन ने 32 रन बनाए. आखिर में कप्तान मिचेल सैंटनर के 27 रनों की मदद से न्यूजीलैंड जैसे-तैसे 153 रन बना पाई. जवाब में भारतीय टीम ने मुकाबला 10 ओवर रहते हासिल कर लिया. जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा ने 68 रनों की पारी खेली.

ये भी पढ़ें: हर्षित राणा ने किया अनोखा कारनामा, 1 नहीं 5 बार इस तूफानी बल्लेबाज को किया चलता

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Team IndiaAbhishek Sharma

Trending news

रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया