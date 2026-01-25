अभिषेक शर्मा ने किया न्यूजीलैंड को तबाह, बुमराह का भी दिखा जलवा, भारत का सीरीज पर कब्जा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने एकतरफा जीत हासिल की. गुवाहटी के बरसापारा में खेले गए इस मैच में पहले भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए कीवी बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा और महज 153 रनों पर उन्हें रोक दिया. न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. आखिर में कप्तान मिचेल सैंटनर ने जैसे-तैसे टीम को 27 रनों के योगदान देकर 150 का आंकड़ा पूरा किया. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कीवी गेंदबाजों के पसीने छूट गए. इसी के साथ टीम इंडिया ने 8 विकट से ये मुकाबला अपने नाम किया. अभिषेक ने सिंगल हैंडली टीम इंडिया को मुकाबला जीताया और उनका साथ दिया कप्तान सूर्यकुमार यादव ने.उन्होंने लगातार दूसरा पचासा जड़ना. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है.

अभिषेक का सबसे तेज पचासा

अभिषेक ने तीसरे टी20 मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 14 गेंदों में 50 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए दूसरा सबसे तेज फिफ्टी ठोकी. एक समय लग रहा था कि वह युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. उन्होंने इसी के साथ हार्दिक पांड्या के 16 गेंदों में फिफ्टी ठोकने के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया. अब टीम इंडिया की ओर से सबसे तेज पचासा जड़ने का रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम पर है.

सूर्या का दूसरी फिफ्टी

पिछले मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्टूबर 2024 के बाद अर्धशतक लगाया था. वह लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे थे. ऐसे में उनका फॉर्म में आना टी20 विश्व कप के पहले टीम इंडिया के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है. सूर्या ने आज 26 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 219.80 का रहा.

न्यूजीलैंड का खराब प्रदर्शन

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. डेवोन कॉन्वे महज 1 रनों के योग पर आउट हो गए और उनके साथी खिलाड़ी टिम सेफेर्ट भी कुछ खास नहीं कर सके. फिर ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 48 रनों की पारी खेली और उनका साथ दिया मार्क चैपमैन ने 32 रन बनाए. आखिर में कप्तान मिचेल सैंटनर के 27 रनों की मदद से न्यूजीलैंड जैसे-तैसे 153 रन बना पाई. जवाब में भारतीय टीम ने मुकाबला 10 ओवर रहते हासिल कर लिया. जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा ने 68 रनों की पारी खेली.

