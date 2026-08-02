श्रीलंका में गंभीर-शुभमन की अग्निपरीक्षा! WTC फाइनल खेलने के लिए 9 में से कितने मैच जीतने होंगे? समझें पूरा समीकरण

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी. यह टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा होगी. भारत अभी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है. भारत ने अभी तक अपने 9 टेस्ट मैचों में से केवल चार मैच जीते हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचना लीग स्टेज के पूरा होने के बाद टॉप-दो PCT में जगह बनाने पर निर्भर करता है.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) रैंकिंग में प्वाइंट्स की संख्या के बजाय प्वाइंट्स के परसेंटेज पर विचार किया जाता है, इसलिए सभी टेस्ट बहुत अहम हैं. भारत अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में 48.15 प्रतिशत अंक (PCT) के साथ पांचवें स्थान पर है. फाइनल में पहुंचने के लिए, उन्हें शायद 64 से 68 प्रतिशत के बीच PCT की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने बचे हुए 9 टेस्ट मैचों में से कम से कम 7 मैच जीतने होंगे.
पिछले साल साउथ अफ्रीका से घरेलू सीरीज में 2-0 से हारने के कारण, भारत के पास अब गलती की बहुत कम गुंजाइश बची है. भारत को अपने बचे हुए 7 टेस्ट मैच अब घरेलू और विदेशी धरती पर खेलने हैं. 15 अगस्त से शुभमन गिल की टीम इंडिया को श्रीलंका के दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इसके बाद नवंबर में, टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. फिर, जनवरी 2027 से फरवरी 2027 तक भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज टेस्ट खेलनी हैं.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत को हर हाल में श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ करना होगा. इसके बाद भारत को न्यूजीलैंड के दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कम से कम एक मैच जीतना होगा और एक मैच ड्रॉ कराना होगा. भारत को न्यूजीलैंड के दौरे पर कम से कम 1-0 से टेस्ट सीरीज जीतनी होगी. बता दें कि भारत ने 2009 के बाद से न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट नहीं जीता है.
फिर, 2027 में जब भारत में पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों में कम से कम 3 या 4 टेस्ट जीतने होंगे और बाकी मैचों को ड्रॉ कराना होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को अपने बाकी बचे 9 टेस्ट मैचों में से 7 मैचों में जीत हासिल करनी होगी. इसके अलावा बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा. कुल मिलाकर भारत के लिए स्थिति बहुत गंभीर है.