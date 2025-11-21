Advertisement
'हम बेरहमी से..' टीम इंडिया पर गुवाहाटी में टूट पड़ेंगे प्रोटियाज बल्लेबाज, बावुमा ने साफ कर दिए इरादे

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में कुछ ही घंटे बाकी हैं. साउथ अफ्रीका के पास सीरीज में 1-0 की लीड है और भारत को व्हाइटवॉश करने की पूरी तैयारी भी कर ली है. अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम के इरादे साफ कर दिए हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:36 PM IST
IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में कुछ ही घंटे बाकी हैं. साउथ अफ्रीका के पास सीरीज में 1-0 की लीड है और भारत को व्हाइटवॉश करने की पूरी तैयारी भी कर ली है. अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम के इरादे साफ कर दिए हैं. टेम्बा बावुमा ने कहा कि उनकी टीम शनिवार को बरसापारा स्टेडियम में भारत के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में बेरहम तरीके से खेलेगी और 2-0 से सीरीज जीतने के अपने लक्ष्य के लिए हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगी.

बावुमा के पास इतिहास रचने का मौका

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कम स्कोर वाले मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली और जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद से अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा. इस नतीजे के साथ प्रोटियाज टीम की भारत में 15 साल में पहली टेस्ट जीत भी हुई. हाल ही में पाकिस्तान में 1-1 से ड्रॉ होने के बाद, बावुमा एंड कंपनी के पास अब भारतीय जमीन पर पहली टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचने का मौका है, जबसे हैंसी क्रोनिए की टीम ने 2000 में यह कामयाबी हासिल की थी.

क्या बोले बावुमा?

बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आखिरकार, जीतने के लिए आपको हर गेम खेलना होता है। मुझे लगता है कि हमारा माइंडसेट उस लीड को बचाने का नहीं है जो हमारे पास है. हम आगे बढ़कर खेलना चाहते हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे. गेम के मामले में, हम वही खेलेंगे जो हमारे सामने होगा. हम समझते हैं कि, हाँ लाइट एक इशू बन जाती है, लेकिन हम उस डिफेंसिव टाइप के माइंडसेट के साथ नहीं जाना चाहते.'

बेरहमी से उठाएंगे फायदा- बावुमा

उन्होंने आगे कहा, 'गेम में जो भी मौके मिलेंगे, हम बेरहमी से उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर 2-0 होने का मौका है तो वैसा ही होने दें.' उन्होंने रिब बोन स्ट्रेस इंजरी के कारण कगिसो रबाडा के बाहर होने के बाद प्रोटियाज के लिए एक्सपीरियंस्ड लुंगी एनगिडी पर भी पूरा भरोसा जताया. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उसे इस (ओरिजिनल) इंडियन टीम में शामिल न किए जाने का कोई गलतफहमी नहीं थी. टीम में कम्युनिकेशन एक बड़ी चीज़ है.'

कैसी है गुवाहाटी की पिच?

बावुमा ने आगे कहा कि गुवाहाटी की पिच एक टिपिकल सब-कॉन्टिनेंटल विकेट लग रही थी जो पहले कुछ दिनों में बैटर्स को मदद दे रही थी, फिर जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, यह धीरे-धीरे स्पिनर्स के फेवर में हो गई. 'कोलकाता के मुकाबले यह विकेट ज्यादा फ्रेश लग रहा है और वैरिएबिलिटी के मामले में ज्यादा कंसिस्टेंट होगा. हम सुबह फिर देखेंगे और कगिसो के रिप्लेसमेंट पर फैसला करेंगे. मुझे लगता है कि यह ज़्यादा ट्रेडिशनल सबकॉन्टिनेंट विकेट होगा. पहले दो दिन बैटिंग के लिए अच्छा है, और फिर तीसरे दिन, स्पिनर्स को खेलना चाहिए.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Ind vs SA

