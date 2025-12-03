IND vs SA: जीत के बाद भी टेंशन में टेम्बा बावुमा.. DO or DIE मैच में 2 प्लेयर होंगे बाहर? बोले- अच्छा नहीं लग रहा है..

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज 1-1 की बराबरी पर अटका दी है. अफ्रीकी टीम ने घर के बाहर सबसे बड़े रन चेज के साथ जीत दर्ज की. मैच के हीरो एडेन मारक्रम रहे जिन्होंने शानदार 110 रन की पारी खेलकर जीत में बहुमूल्य भूमिका निभाई. ऐतिहासिक जीत के बाद भी अफ्रीका के लकी कप्तान टेम्बा बावुमा टेंशन में नजर आए. एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ इंजरी कंसर्न का गम भी देखने को मिला. दरअसल, दूसरे वनडे में अफ्रीका के दो खिलाड़ी बड़ी इंजरी का शिकार हुए.

एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज की टेंशन

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी मुकाबला 3 दिन बाद यानि 6 दिसंबर को होना है. इस मैच में अफ्रीका के दो खिलाड़ी बाहर बैठ सकते हैं. एक टीम का अहम गेंदबाज है जबकि दूसरा बल्लेबाज है. दोनों को ही बीच मैच में मैदान छोड़ना पड़ा. टीम के पेसर नांद्रे बर्गर भारत के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और रोहित का बहुमूल्य विकेट भी हासिल किया था. लेकिन 7वें ओवर की पहली ही गेंद फेंकने के बाद उन्हें हैमिस्ट्रिंग हुई और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. कुछ ऐसा ही टॉनी जॉर्जी के साथ देखने को मिला जो रिटायर हार्ट होकर बाहर गए. 17 रन बनाकर क्रैम्प के चलते उन्हें बाहर होना पड़ा.

क्या बोले टेम्बा बावुमा?

बावुमा ने जीत के बाद कहा, 'मुझे खुशी है कि हमने लाइन पार कर ली. इस गेम में आते हुए, हम सोच रहे थे कि हम बॉल के साथ और बेहतर कैसे हो सकते हैं. मुझे लगता है कि बॉलिंग पर हम और भी ध्यान दे सकते थे. लेकिन बैटिंग में टॉप तीन शानदार थे. एडेन, ब्रीट्जके अपना फॉर्म जारी रखे हुए हैं और बॉश वहां काफी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं. फिनिशिंग में भी शानदार प्रदर्शन रहा. यह एक अविश्वसनीय गेम था. मुझे लगता है कि यह एक रिकॉर्ड चेज है और यह दिखाता है कि हमें इस इंडियन टीम के खिलाफ कितना अच्छा खेलने की जरूरत है.'

सभी को दिया जीत का क्रेडिट

उन्होंने जीत का क्रेडिट देते हुए कहा, 'हाँ, इसमें लगभग सभी का योगदान था और हमें ऐसे बड़े रन-चेज़ में इसकी जरूरत होगी. मैं एडेन के साथ क्रीज पर आया, वह बॉल को हिट कर रहा था. मैं उसके साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी बात थी, गेम को गहराई तक ले जाने की कोशिश करना. मुझे लगता है कि आजकल मॉडर्न क्रिकेट में यह सच में कोई चीज नहीं है. लेकिन यह सब पार्टनरशिप और मेरे पीछे आने वाले लोगों पर भरोसा करने के बारे में था कि वे किसी भी स्कोर का पीछा कर पाएंगे. ब्रेविस को जल्दी भेजने का तरीका हमारे लिए फायदेमंद रहा.'

बावुमा ने टीम के इंजरी कंसर्न पर कहा, 'हां, सच कहूं तो यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था. बर्गर अपना स्पेल पूरा नहीं कर पाए। मुझे यकीन है कि वे मेडिकल प्रोसेस से गुज़रेंगे. अगर जरूरत पड़ी, तो हमारे पास दूसरे खिलाड़ी भी इंतज़ार कर रहे हैं जिन्हें शनिवार को यह काम करना होगा.'