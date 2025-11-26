Advertisement
बावुमा को दिल पर लगी है बुमराह की 'बौना' वाली बात, टीम इंडिया का सफाया कर ये क्या बोल गए अफ्रीकी कप्तान?

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के कोच के 'Grovel' कमेंट पर काफी बवाल मचा. गुवाहाटी टेस्ट में प्रोटियाज टीम की जीत के बाद जब कप्तान तेम्बा बावुमा से इस बारे में अपनी राय देने को कहा गया तो उन्होंने टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लपेटे में ले लिया. 

Nov 26, 2025
IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने भारत को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में 408 रनों से पटखनी देकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया. इस टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम के हेड कोच शुक्री कॉनराड ने विवादित बयान दिया था. जब उनसे पूछा गया कि पारी घोषित करने में इतनी देर क्यों लगा दी तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि टीम इंडिया गिड़गिड़ाए. 

साउथ अफ्रीका के कोच के 'Grovel' कमेंट पर काफी बवाल मचा. गुवाहाटी टेस्ट में प्रोटियाज टीम की जीत के बाद जब कप्तान तेम्बा बावुमा से इस बारे में अपनी राय देने को कहा गया तो उन्होंने टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लपेटे में ले लिया. 

बावुमा को दिल पर लगी है बुमराह की बात 

कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान जसप्रीत बुमराह ने टेम्बा बावुमा की हाइट का मजाक उड़ाया था. LBW के लिए अपील करते हुए उन्होंने सरेआम ये कहा था कि अरे... य बौना भी तो है. मैच खत्म होने के बाद भले ही भारतीय खिलाड़ी ने बावुमा के कंधे पर हाथ रखकर उनसे कुछ बातें की और हंसी-मजाक हुआ, लेकिन लगता हा बावुमा उस कमेंट को अभी तक भूले नहीं हैं और ये बात उनके दिल पर लगी है. 

जब तेम्बा बावुमा से उनके कोच के बयान पर सवाल पूछा गया तो साउथ अफ्रीकी कप्तान ने कहा, ''कोच की टिप्पणियां आज सुबह मुझे मिलीं। मैं खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। शुक्री लगभग 60 साल के हैं और वे अपने कॉमेंट पर गौर करेंगे।''

बावुमा ने इसके साथ ही कोलकाता टेस्ट में हुए 'बौना' विवाद का जिक्र किया और कहा कि इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों ने भी हद पार कर दी है। मैं यह नहीं कह रहा कि कोच ने हद पार की है, लेकिन वह जरूर इस बारे में सोचेंगे।

तेम्बा बावुमा ने बनाया महारिकॉर्ड 

भारत को उनके घर पर 2-0 से शिकस्त देने के बाद तेम्बा बावुमा ने कप्तानी में वो रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा. बावुमा भारत में टेस्ट सीरीज जीतने वाले दूसरे साउथ अफ्रीकी कप्तान तो बने ही, इसके अलावा बतौर कप्तान 12 में से 11 टेस्ट जीतने का महारिकॉर्ड बनाया. उन्होंने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और लिंडसे हैसेट को पीछे छोड़ दिया. दोनों ने 10-10 मैच जीते थे.

ये भी पढ़ें: गुवाहाटी में शर्मनाक हार के बाद बवाल, फैंस ने लगाए 'गंभीर हाय-हाय' के नारे तो सिराज ने दिखाई उंगली, VIDEO वायरल

 

