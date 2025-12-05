Advertisement
trendingNow13030031
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा तेम्बा बावुमा का नाम, 13 रन बनाकर इतिहास रच देंगे साउथ अफ्रीकी कप्तान

India vs South Africa: साउथ अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा. भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में 13 रन बनाकर तेम्बा बावुमा इतिहास रच देंगे. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम के ACA-VDCA मैदान पर शनिवार को खेला जाना है. सीरीज 1-1 से बराबर है. आखिरी मुकाबला निर्णायक होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 05, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA: रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा तेम्बा बावुमा का नाम, 13 रन बनाकर इतिहास रच देंगे साउथ अफ्रीकी कप्तान

India vs South Africa: साउथ अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा. भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में 13 रन बनाकर तेम्बा बावुमा इतिहास रच देंगे. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम के ACA-VDCA मैदान पर शनिवार को खेला जाना है. सीरीज 1-1 से बराबर है. आखिरी मुकाबला निर्णायक होगा.

रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा तेम्बा बावुमा का नाम

इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान वनडे क्रिकेट में 2,000 रन पूरे कर सकते हैं. भारत दौरे पर सफलता की नई कहानी लिख रहे साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा तीसरे वनडे में 2,000 रन का आंकड़ा छू सकते हैं. तेम्बा बावुमा को इसके लिए 13 रन की जरूरत है. तेम्बा बावुमा ऐसा करने वाले साउथ अफ्रीका के 22वें बल्लेबाज होंगे. तेम्बा बावुमा शायद इस आंकड़े को छू चुके होते अगर वह रांची में खेले गए पहले वनडे का हिस्सा होते. दूसरे वनडे में 46 रन की अहम पारी खेलने वाले तेम्बा बावुमा ने इस फॉर्मेट में अपने करियर की शुरुआत 2016 में की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे में 3 दोहरे शतक... टेस्ट में 1 डबल सेंचुरी, टी20 में 8 शतक, इस बल्लेबाज के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन

इतिहास रच देंगे साउथ अफ्रीकी कप्तान

इंजरी से प्रभावित करियर में अब तक खेले 54 मैचों की 52 पारियों में 5 शतक और 8 अर्धशतक की सहायता से तेम्बा बावुमा 1,987 रन बना चुके हैं. उनका औसत 42.27 रहा है. साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत में सिर्फ 1 ही बार वनडे सीरीज जीती है. 2015-16 में 5 वनडे मैचों की सीरीज साउथ अफ्रीका ने 2-3 से जीती थी. उस सीरीज में साउथ अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स थे.

शतकों की हैट्रिक पूरी करेंगे विराट, विशाखापत्तनम में ऐसा है किंग कोहली का रिकॉर्ड, थर-थर कापेंगे अफ्रीकी गेंदबाज

बावुमा के पास डिविलियर्स की बराबरी करने का मौका

तेम्बा बावुमा के पास डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए भारत में वनडे सीरीज जीतने वाले दूसरे साउथ अफ्रीकी कप्तान बनने का मौका है. वनडे सीरीज से पहले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी. तेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका ने सीरीज 0-2 से जीती थी. 2000 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब साउथ अफ्रीका ने भारत का टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया. ऐसे में साउथ अफ्रीका से तीसरे वनडे में भारतीय टीम को सावधान रहना होगा. बावुमा एंड कंपनी तीसरे वनडे को जीतकर 2015-16 की उपलब्धि को फिर से दोहराना चाहेगी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Temba Bavuma

Trending news

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
white collar terror module
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
Vladimir Putin
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
russian hindu mla
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
IndiGo
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Putin India Visit Live News Updates: 'न्योते के लिए धन्यवाद', यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने क्या कहा? सुबह से लेकर अबतक की जानें डिटेल्स
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: 'न्योते के लिए धन्यवाद', यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने क्या कहा? सुबह से लेकर अबतक की जानें डिटेल्स