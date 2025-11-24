Advertisement
trendingNow13016588
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: भारत को ऑल आउट कर बावुमा ने ये कैसा इशारा किया? अंपायर भी नहीं रोक सके हंसी, जानें पूरा मामला

India vs South Africa 2nd Test: ड्रेसिंग रूम के करीब पहुंचकर बावुमा ने इशारों के जरिए अंपायर को समझाया कि साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी और हम दूसरी पारी में लाइट (हल्के) रोलर का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि, ये समझाने के लिए कभी वो बैठ गए तो कभी हाथ से गजब इशारा किया. उनका मजेदार रिएक्शन देखकर ऑन फील्ड अंपायर भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सकें.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

temba bavuma funny action goes viral after team india all out
temba bavuma funny action goes viral after team india all out

India vs South Africa 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की हालत बेहद खराब है. प्रोटियाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 489 रनों का पहाड़ खड़ा किया और इसके जवाब में भारतीय टीम महज 201 रनों पर ढेर हो गई. पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के पास अभी भी 288 रनों की विशाल बढ़त है. 

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे तीन टीम इंडिया की पहली पारी 201 रनों पर सिमट गई. इसके बाद फैंस ये जानना चाहते थे कि साउथ अफ्रीकी कप्तान फॉलो ऑन का फैसला करेंगे या दोबारा बैटिंग करेंगे. हालांकि, टेम्बा बावुमा बिना कुछ कहे मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ तेजी से भागे. कैमरे का पूरा फोकस उनपर था, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि उन्हें अंपायर को अपने फैसले के बारे में बताना होगा. 

टेम्बा बावुमा का मजेदार रिएक्शन वायरल 

जैसे ही टेम्बा बावुमा भागते हुए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचे, ड्रेसिंग रूम से उन्हें किसी ने बताया कि अंपायर को आपके फैसले का इंतजार है. इसके बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान ने जो मजेदार रिएक्शन दिया, वो तेजी से वायरल हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ड्रेसिंग रूम के करीब पहुंचकर बावुमा ने इशारों के जरिए अंपायर को समझाया कि साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी और हम दूसरी पारी में लाइट (हल्के) रोलर का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि, ये समझाने के लिए कभी वो बैठ गए तो कभी हाथ से गजब इशारा किया. उनका मजेदार रिएक्शन देखकर ऑन फील्ड अंपायर भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सकें.

fallback

Bavumaviral

गुवाहाटी टेस्ट में बुरी फंसी टीम इंडिया 

गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की बात करें तो टीम इंडिया बुरी तरह फंस गई है. पहली पारी में 201 रनों पर ऑल आउट होने के बाद हार का डर सताने लगा है. साउथ अफ्रीका के पास विशाल बढ़त है और ऐसे में भारत के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल है. तीसरे दिन मार्को जेनसन ने शानदार गेंदबाजी की और 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. इससे पहले उन्होंने बल्ले से भी 93 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 58 रन बनाए. सुंदर ने भी 48 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया.

ये भी पढ़ें: नए इतिहास की इबारत लिखने जा रहे मिचेल स्टार्क, तोड़ देंगे वसीम अकरम का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Temba Bavuma

Trending news

'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
Dharmendra
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है