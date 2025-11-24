IND vs SA: भारत को ऑल आउट कर बावुमा ने ये कैसा इशारा किया? अंपायर भी नहीं रोक सके हंसी, जानें पूरा मामला

India vs South Africa 2nd Test: ड्रेसिंग रूम के करीब पहुंचकर बावुमा ने इशारों के जरिए अंपायर को समझाया कि साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी और हम दूसरी पारी में लाइट (हल्के) रोलर का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि, ये समझाने के लिए कभी वो बैठ गए तो कभी हाथ से गजब इशारा किया. उनका मजेदार रिएक्शन देखकर ऑन फील्ड अंपायर भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सकें.
India vs South Africa 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की हालत बेहद खराब है. प्रोटियाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 489 रनों का पहाड़ खड़ा किया और इसके जवाब में भारतीय टीम महज 201 रनों पर ढेर हो गई. पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के पास अभी भी 288 रनों की विशाल बढ़त है.
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे तीन टीम इंडिया की पहली पारी 201 रनों पर सिमट गई. इसके बाद फैंस ये जानना चाहते थे कि साउथ अफ्रीकी कप्तान फॉलो ऑन का फैसला करेंगे या दोबारा बैटिंग करेंगे. हालांकि, टेम्बा बावुमा बिना कुछ कहे मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ तेजी से भागे. कैमरे का पूरा फोकस उनपर था, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि उन्हें अंपायर को अपने फैसले के बारे में बताना होगा.
जैसे ही टेम्बा बावुमा भागते हुए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचे, ड्रेसिंग रूम से उन्हें किसी ने बताया कि अंपायर को आपके फैसले का इंतजार है. इसके बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान ने जो मजेदार रिएक्शन दिया, वो तेजी से वायरल हो रहा है.
ड्रेसिंग रूम के करीब पहुंचकर बावुमा ने इशारों के जरिए अंपायर को समझाया कि साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी और हम दूसरी पारी में लाइट (हल्के) रोलर का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि, ये समझाने के लिए कभी वो बैठ गए तो कभी हाथ से गजब इशारा किया. उनका मजेदार रिएक्शन देखकर ऑन फील्ड अंपायर भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सकें.
गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की बात करें तो टीम इंडिया बुरी तरह फंस गई है. पहली पारी में 201 रनों पर ऑल आउट होने के बाद हार का डर सताने लगा है. साउथ अफ्रीका के पास विशाल बढ़त है और ऐसे में भारत के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल है. तीसरे दिन मार्को जेनसन ने शानदार गेंदबाजी की और 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. इससे पहले उन्होंने बल्ले से भी 93 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 58 रन बनाए. सुंदर ने भी 48 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया.
