IND vs SA: टेम्बा बावुमा दोहरा देंगे पुराना इतिहास? 25 साल पहले सचिन की कप्तानी पर लगा था 'दाग', अब किसकी बारी?

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट में हफ्तेभर से भी कम समय बचा है. टीम इंडिया के शेर पहले टेस्ट में घर में ढेर हुए तो फैंस में सीरीज हार का डर बैठा है. वहीं, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा 25 साल पुराने इतिहास को दोहराने के बेहद करीब हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:41 PM IST
Temba Bavuma
Temba Bavuma

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट में हफ्तेभर से भी कम समय बचा है. टीम इंडिया के शेर पहले टेस्ट में घर में ढेर हुए तो फैंस में सीरीज हार का डर बैठा है. वहीं, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा 25 साल पुराने इतिहास को दोहराने के बेहद करीब हैं. 1-0 से बढ़त के बाद अफ्रीकी टीम का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है. ऐसे में सीरीज ड्रॉ करने का प्रेशर टीम इंडिया पर होना लाजमी है. 25 साल पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कप्तानी पर हार का दाग लगा था. 

पहले टेस्ट में 30 रन से जीत

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. पहले टेस्ट में अफ्रीका ने 30 रन से जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली. भारत में टेंबा बावुमा की कप्तानी वाली टीम ने जीत का सूखा 15 साल बाद खत्म किया. रिकॉर्डतोड़ जीत के बाद अब बारी सीरीज जीतने की है. अफ्रीका ने अपनी कमर कस ली है अगर टीम उम्मीदों पर खरी उतरती है तो टेम्बा बावुमा पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. 

हैंसी क्रोनिए इकलौते कप्तान

हैंसी क्रोनिए दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है. 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई थी. इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर के हाथों में टीम इंडिया की कमान थी. सचिन की कप्तानी वाली टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

ये भी पढे़ं.. बाबर आजम पर जुर्माना... सेंचुरी कमबैक के बाद मिली बैड न्यूज, इस हरकत पर एक्शन में आया ICC

टेम्बा की कप्तानी का रिकॉर्ड शानदार

टेंबा बावुमा ने अपनी कप्तानी से सभी का दिल जीता है. उन्होंने पाकिस्तान में भी जाकर अपनी कप्तानी की छाप छोड़ी. पहले टेस्ट में कप्तान बावुमा ने मुश्किल पिच पर दूसरी पारी में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया और 55 रन की पारी खेली. बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने एक भी टेस्ट नहीं गंवाया है. बावुमा ने 11 टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की है. इसमें 10 मैचों का परिणाम टीम के पक्ष में रहा है. एक मैच ड्रा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे टेस्ट में बावुमा की टीम कैसा प्रदर्शन करती है.

