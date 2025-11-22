IND vs SA: बवुमा ने टीम इंडिया के जख्म पर ठोकी कील.. पहले दिन ही लटकी हार की तलवार, 300 के करीब अफ्रीका

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम पर हार का साया पहले दिन के बाद भी मंडरा रहा है. पिछले मैच में टेम्बा बावुमा का अर्धशतक टीम इंडिया पर भारी पड़ा था. अब दूसरे टेस्ट में भी टेम्बा ने पहले ही दिन बल्ले की धमक दिखाई. उन्होंने एक शानदार पारी खेलकर टीम को अच्छे स्कोर की ओर ढकेल दिया है. हालांकि, शानदार शुरुआत के बाद पहले दिन के अंत तक अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट गंवा दिए. टीम इंडिया को कुलदीप यादव ने कमबैक कराया.

अफ्रीका ने बनाए 247 रन

मेहमान टीम ने 81.5 ओवरों के खेल तक 247 रन बना लिए हैं. टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने बल्लेबाजी का फैसला लिया. सलामी जोड़ी के रूप में एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया. इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े. पहले सेशन की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्करम को बोल्ड किया. मार्करम 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे. दूसरे सेशन की तीसरी गेंद पर रिकेल्टन (35) भी पवेलियन लौट गए.

टेम्बा की शानदार पारी

ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभाला. बावुमा 92 गेंदों मे 41 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 5 चौके शामिल रहे, जबकि स्टब्स ने 4 चौकों के साथ 49 रन की पारी खेली. साउथ अफ्रीकी टीम 201 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से टोनी डी जोरजी ने सेनुरन मुथुसामी के साथ छठे विकेट के लिए 45 रन जुटाते हुए टीम को 250 के पास पहुंचाया.

टीम इंडिया के लिए चमके कुलदीप

पहले दिन की समाप्ति तक भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट निकाले हैं. शुभमन गिल गर्दन में चोट की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. उनके स्थान पर ऋषभ पंत को टीम की कमान सौंपी गई है. पंत भारत के 38वें टेस्ट कप्तान हैं. वह महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऐसे दूसरे विकेटकीपर हैं, जिन्होंने भारत की टेस्ट कमान संभाली है. इस मुकाबले में टीम इंडिया दो बदलावों के साथ उतरी है. शुभमन गिल और अक्षर पटेल के स्थान पर साईं सुदर्शन और नीतीश रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में स्थान मिला है.