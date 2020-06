लिएंडर पेस ने जन्मदिन की बधाई के लिए शुक्रिया कहा, ट्विटर पर दिया ये वीडियो मैसेज

नई दिल्ली: लिएंडर पेस (Leander Paes) ने अपने बर्थडे पर मिलने वाली बधाइयों को लेकर सभी को शुक्रिया अदा किया है और एक खास वीडियो मैसेज जारी करते हुए लिखा है कि,'आप सभी का शुक्रिया इस प्यार और शुभकामनाओं के लिए जो आपने मेरे जन्मदिन पर भेजे हैं. मैं शुक्रगुजार हूं, ये वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा कि मेरे पास आप सभी के लिए क्या सरप्राइज है. मैं आपको यही कह सकता हूं कि आपके लिए क्रिएटिव होने का मौका है.'

Thank You all for the love and wishes on my birthday. Gratitude! Watch this video and you will know the surprise I have in store for all of you. What I can tell you is that there is a chance for you to get creative. #LionHeart pic.twitter.com/CkLjEUbCZE

— Leander Paes (@Leander) June 18, 2020