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Hindi Newsक्रिकेटबेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम के बीच हुई अनबन? दोनों ने ECB से की शिकायत, रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम के बीच हुई अनबन? दोनों ने ECB से की शिकायत, रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और हेड कोच ब्रेंडन मैक्कुलम के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं. एशेज सीरीज के बाद हुए रिव्यू के दौरान बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम के बीच अनबन की बात उजागर हुई है. 'द टेलीग्राफ' के अनुसार, दोनों ने निजी तौर पर एक-दूसरे के काम करने के तरीके को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 20, 2026, 09:22 PM IST
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इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और हेड कोच ब्रेंडन मैक्कुलम के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं. एशेज सीरीज के बाद हुए रिव्यू के दौरान बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम के बीच अनबन की बात उजागर हुई है. 'द टेलीग्राफ' के अनुसार, दोनों ने निजी तौर पर एक-दूसरे के काम करने के तरीके को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.

बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम के बीच हुई अनबन?

हालांकि, तनाव की खबरों के बीच रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ने मिलकर आखिरकार आगे बढ़ने पर सहमति जताई है. इससे ब्रेंडन मैक्कुलम, जिन पर काफी दबाव था, फिलहाल अपनी नौकरी बचा पाए और संभवतः अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक अपने पद पर बने रहेंगे. ब्रेंडन मैक्कुलम का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वर्ल्ड कप तक का है.

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विवादों से भरी रही सीरीज

ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड एशेज सीरीज 4-1 से हार गया था. यह मैदान के बाहर के विवादों से भरी एक सीरीज थी, जिसने इंग्लैंड टीम के अंदर शराब पीने के कल्चर को उजागर किया और खेल के प्रति उनके कथित तौर पर ढीले रवैए के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा. उस समय, बेन स्टोक्स ने यह स्वीकार किया था कि विरोधी टीमों ने इंग्लैंड के आक्रामक 'बैजबॉल' (BazBall) तरीके का मुकाबला करने का तरीका ढूंढ लिया था.

स्टोक्स ने मैक्कुलम पर उंगली उठाई!

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि ECB की समीक्षा के दौरान ब्रेंडन मैक्कुलम ने बेन स्टोक्स की कप्तानी में आई अस्थिरता को लेकर चिंता जताई थी, उन्हें लगा कि बेन स्टोक्स हमेशा उसी सोच पर कायम नहीं रहते थे. ब्रेंडन मैक्कुलम का मानना था कि कप्तान की तरफ से टीम में कन्फ्यूजन पैदा हुआ और सीरीज के अहम पड़ावों पर टीम अपनी पहचान खो बैठी. बेन स्टोक्स ने भी ब्रेंडन मैक्कुलम पर उंगली उठाई और सीरीज हार के लिए दूसरों के फैसले लेने के तरीके की आलोचना की.

ECB ने क्या बताया?

इन मतभेदों के बावजूद, ECB के सूत्रों ने इसे बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम के बीच क्रिकेट से जुड़े विचारों में एक मामूली सा मतभेद ही बताया. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब ब्रेंडन मैक्कुलम कुछ बदलावों के लिए सहमत हो गए हैं, जिनमें बोर्ड की तरफ से ज्यादा निगरानी और परफॉर्मेंस डायरेक्टर की बड़ी भूमिका शामिल है. इंग्लैंड अपने बैक रूम स्टाफ को भी मजबूत करने और फिटनेस पर नए सिरे से जोर देने की तैयारी में है.

टी20 वर्ल्ड कप में भी चूक गया था इंग्लैंड

ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टेस्ट मैचों की शारीरिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे. एक ऐसी बात जिसे स्टोक्स और मैक्कुलम दोनों ने स्वीकार किया. ब्रेंडन मैक्कुलम को निश्चित रूप से 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम के प्रदर्शन से मदद मिली है, जहां टीम एक बार फिर सेमी-फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही और फाइनल में पहुंचने से बस इसलिए चूक गई क्योंकि उसे भारत के हाथों बहुत ही करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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