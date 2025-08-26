16 छक्के, 18 छक्के और 210 रन... बेहद खतरनाक फॉर्म में टीम इंडिया का ये बल्लेबाज, एशिया कप में खोल देगा गेंद के धागे!

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी. इसके बाद भारत की टक्कर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होनी है. एशिया कप टीम में शामिल एक भारतीय बल्लेबाज इस समय बेहद ही खतरनाक फॉर्म में है और बल्ले से तूफानी पारियां खेल रहा है.
Trending Photos
एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी. इसके बाद भारत की टक्कर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होनी है. एशिया कप टीम में शामिल एक भारतीय बल्लेबाज इस समय बेहद ही खतरनाक फॉर्म में है और बल्ले से तूफानी पारियां खेल रहा है. जिस घातक फॉर्म में यह बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है अगर एशिया कप में ऐसे ही बल्ला चला तो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ने वाली हैं. इस बल्लेबाज में अकेले दम पर मैच पलटने की ताकत है.
तलवार की तरह चल रहा बल्ला
दरअसल, हम यहां जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो नाम संजू सैमसन है. सैमसन केरल क्रिकेट लीग में धमाल मचा रहे हैं. इस लीग की शुरुआत में उनका बल्ला खामोश रहा, जिसके बाद उन्हें लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े होंगे लगे कि क्या एशिया कप की प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी. हालांकि, पिछले दो मैचों में सैमसन ने अपनी धमाकेदार बैटिंग से दिखा दिया कि वह एशिया कप में गेंदबाजों की धुनाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. बता दें कि इस बार एशिया कप 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के चलते टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.
ये भी पढ़ें: फैंस के लिए खुशखबरी... मुफ्त में देख पाएंगे एशिया कप के मैच, फ्री टिकट का हो गया ऐलान
16 छक्के, 18 छक्के और 210 रन...
सैमसन के फॉर्म की बात करें तो वह केरल क्रिकेट लीग में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए ओपनिंग करते हुए तूफान मचा रहे हैं. वह टीम के कप्तान भी हैं. पिछले दो मुकाबलों में उन्होंने खूब चौके-छक्के उड़ाए हैं. टीम के तीसरे मैच में सैमसन के बल्ले से तूफानी शतक निकला, जहां उन्होंने 51 गेंदों में 121 रन बनाए. वहीं, चौथे मैच में इस भारतीय बल्लेबाज ने 46 गेंदों में 89 रन ठोके. इन दोनों मुकाबलों में उन्होंने कुल 16 छक्के, 18 चौके लगाते हुए 210 रन बटोरे हैं. सैमसन का यह फॉर्म दिखाना एशिया कप के नजरिए से उनके और टीम इंडिया दोनों के लिए अच्छा है. वह अब तक इस लीग में 4 मैचों में 223 रन बना चुके हैं और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
ये भी पढ़ें: पुजारा के संन्यास पर कोहली का पोस्ट, इस चीज के लिए कहा शुक्रिया, लिखा - आपका करियर अद्भुत रहा...
किस नंबर पर खेलेंगे सैमसन?
जब से एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है, तब से सभी के मन में यह सवाल है कि क्या सैमसन को प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि शुभमन गिल बतौर उपकप्तान टीम का हिस्सा हैं और अभिषेक शर्मा का ओपनिंग स्पॉट फिक्स है. दूसरा सवाल यह है कि अगर सैमसन प्लेइंग-11 में आते हैं तो किस नंबर पर बैटिंग के लिए उतरेंगे. शुभमन गिल का खेलना तय है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव क्या फैसला लेते हैं. हालांकि, सैमसन की मौजूदा घातक फॉर्म ने कोच और कप्तान की टेंशन जरूर बढ़ा दी है. सैमसन केरल क्रिकेट लीग में ओपनिंग कर रहे हैं.