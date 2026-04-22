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Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट का सबसे बड़ा कलंक, 1955 से आज तक कोई नहीं तोड़ पाया न्यूजीलैंड का ये रिकॉर्ड

क्रिकेट का सबसे बड़ा 'कलंक', 1955 से आज तक कोई नहीं तोड़ पाया न्यूजीलैंड का ये रिकॉर्ड

Lowest Test Total: टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे कम स्कोर की दास्तां. न्यूजीलैंड के 26 रनों से लेकर टीम इंडिया के 36 रनों तक. क्रिकेट के वो काले दिन जब दिग्गज टीमें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:51 PM IST
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टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड.

Cricket Unique Records: टेस्ट क्रिकेट को अक्सर एक खिलाड़ी की तकनीक, स्वभाव और धैर्य की अंतिम परीक्षा के रूप में माना जाता है. इस प्रारूप के लंबे और गौरवशाली इतिहास में ऐसे अवसर भी आए हैं जब विश्व स्तरीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से सरेंडर कर गया. इस कारण ऐसे स्कोर दर्ज किए गए जो अंतरराष्ट्रीय खेल के बजाय स्कूल के मैदान के खेल की अधिक याद दिलाते हैं. कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान किया है.

टेस्ट इतिहास में सबसे कम टीम स्कोर का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है, जो 70 से अधिक वर्षों से एक कलंक बना हुआ है. 25 मार्च 1955 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान कीवी टीम मात्र 26 रनों पर ढेर हो गई थी. यह पारी केवल 27 ओवर तक चली और कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, जिसमें बर्ट सुटक्लिफ के 11 रन सर्वोच्च स्कोरर रहे. इंग्लैंड के बॉब एपलयर्ड ने 7 रन देकर 4 विकेट लिए.

वेस्टइंडीज के साथ 2025 में क्या हुआ था?

दशकों तक न्यूजीलैंड का 26 रनों का स्कोर अटूट लग रहा था, लेकिन जुलाई 2025 में क्रिकेट जगत उस समय दंग रह गया जब वेस्टइंडीज इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गया. ऑस्ट्रेलियाई तेज आक्रमण का सामना करते हुए कैरेबियाई टीम केवल 27 रनों पर सिमट गई. यह टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में दूसरा सबसे कम स्कोर दर्ज किया गया. मिचेल स्टार्क ने अपनी घातक गेंदबाजी से 9 रन देकर 6 विकेट झटके, जबकि स्कॉट बोलैंड ने हैट्रिक लेकर इस पतन को पूरा किया.

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30 रन पर ऑलआउट दक्षिण अफ्रीका

सबसे कम टेस्ट स्कोर की सूची में दक्षिण अफ्रीका का नाम कई बार शामिल है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शुरुआती सालों में टीम दो बार 30 रनों पर आउट हुई थी. एक बार 1896 में (जब जॉर्ज लोहमैन ने 7 रन देकर 8 विकेट लिए थे) और फिर 1924 में. संयोग की बात है दोनों बार इंग्लैंड के खिलाफ टीम सिमटी थी. 1899 में टीम एक बार 35 रन पर ऑल आउट हो गई थी.

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टीम इंडिया का 36 रनों वाला 'दुःस्वप्न'

आधुनिक समय के सबसे शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम भी इस पतन से अछूते नहीं हैं. दिसंबर 2020 में एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट के दौरान भारत ने अपना सबसे कम टेस्ट स्कोर 36 दर्ज किया. विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों को एक के बाद एक गिरते देख दुनिया भर के प्रशंसक स्तब्ध रह गए थे. ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड (5/8) और पैट कमिंस (4/21) ने उस सुबह गेंदबाजी का एक ऐसा मास्टरक्लास पेश किया, जिसने साबित कर दिया कि सही परिस्थितियों में किसी भी टीम को घुटनों पर लाया जा सकता है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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