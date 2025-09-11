दुनिया के टॉप खूंखार बल्लेबाज, टेस्ट क्रिकेट में ठोका सबसे तेज तिहरा शतक

Fastest Triple Hundreds Record in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाना एक अविश्वसनीय उपलब्धि है जो किसी भी बल्लेबाज के लिए गर्व की बात है. यह उपलब्धि बल्लेबाज की तकनीक, धैर्य, और विपक्ष को दबाव में रखने की क्षमता को दर्शाती है. इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बल्लेबाज को तेजी से रन बनाने होते हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में एक चुनौतीपूर्ण काम है. आइए एक नजर डालते हैं उन टॉप बल्लेबाजों पर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक जमाया है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट इस प्रकार है

1. वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग ने दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वीरेंद्र सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2008 में खेले गए चेन्नई टेस्ट मैच में सिर्फ 278 गेंदों पर तिहरा शतक लगाया था. वीरेंद्र सहवाग ने इस मुकाबले में 304 गेंदों पर 319 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. अपनी पारी में वीरेंद्र सहवाग ने 42 चौके और 5 छक्के लगाए थे.

2. वियान मुल्डर

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज वियान मुल्डर ने साल 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट मैच में 297 गेंदों पर तिहरा शतक ठोक दिया. वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी इस पारी में नाबाद 367 रन ठोक दिए. वियान मुल्डर के पास टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा की ऐतिहासिक 400 रन की पारी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. जिम्बाब्वे के खिलाफ इस दौरे पर बतौर कप्तान उन्होंने यह पारी खेली थी.

3. हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं. हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2004 में खेले गए मुल्तान टेस्ट में 310 गेंदों पर अपना तिहरा शतक पूरा किया था. इस मुकाबले में हैरी ब्रूक ने 322 गेंदों पर 317 रनों की मैराथन पारी खेली थी. अपनी पारी में हैरी ब्रूक ने 29 चौके और 3 छक्के लगाए थे.

4. मैथ्यू हेडन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं. मैथ्यू हेडन ने जिम्ब्बावे के खिलाफ साल 2003 में खेले गए पर्थ टेस्ट में 362 गेंदों पर अपना तिहरा शतक पूरा किया था. इस मुकाबले में मैथ्यू हेडन ने 437 गेंदों पर 380 रनों की मैराथन पारी खेली थी. अपनी पारी में मैथ्यू हेडन ने 38 चौके और 11 छक्के लगाए थे.

5. वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ कई जबरदस्त पारियां खेली हैं. उन्होंने पाकिस्तान की ही धरती पर मुल्तान में जबरदस्त तिहरा शतक जड़ा था. सहवाग ने 364 गेंदों पर अपना तिहरा शतक पूरा किया था और जब 295 रन पर थे तो सकलैन मुश्ताक की गेंद पर छक्का लगाकर तिहरा शतक पूरा किया था. वीरेंद्र सहवाग ने इस मुकाबले में 375 गेंदों पर 309 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.

6. करुण नायर

भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2016 में खेले गए चेन्नई टेस्ट मैच में 381 गेंदों पर तिहरा शतक लगाया था. करुण नायर ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 303 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उन्होंने अपनी पारी में 32 चौके और 4 छक्के लगाए थे.

7. डेविड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2019 में खेले गए एडिलेड टेस्ट में 389 गेंदों पर अपना तिहरा शतक पूरा किया था. इस मुकाबले में डेविड वॉर्नर ने 418 गेंदों पर 335 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अपनी पारी में डेविड वॉर्नर ने 39 चौके और 1 छक्का लगाया था.