21 चौके, 6 छक्के... क्रिकेट इतिहास का 'अटूट' रिकॉर्ड! खूंखार बल्लेबाज ने टेस्ट को बनाया टी20, पलक झपकते ठोका था शतक

Cricket Unbreakable Record: टेस्ट क्रिकेट के लंबे और गौरवशाली इतिहास में बहुत कम ऐसा धमाका मचाया, जिसने सबको हैरान कर दिया. कई खिलाड़ी आए और गए, लेकिन 'बैज' जैसी विदाई सबको नहीं मिली मिली. न्यूजीलैंड के खू्ंखार बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम ने 10 साल पहले इतिहास रच दिया था. उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो एक दशक से कायम है. 20 फरवरी 2016 को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड के तत्कालीन कप्तान ने सिर्फ संन्यास नहीं लिया, बल्कि मैदान पर दौड़ते हुए 30 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया.

रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे. बादल छाए हुए थे और हरी पिच पर जोश हेजलवुड, जेम्स पैटिनसन और मिचेल मार्श जैसे खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करना था. मात्र 20 ओवरों में ब्लैक कैप्स का स्कोर 32 रन पर 3 विकेट हो गया था. माहौल तनावपूर्ण था और गेंद स्विंग हो रही थीं. दर्शकों को लगा कि अब अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन उन्होंने वहां एक 'तूफान' देखा.

मैकुलम ने 54 गेंदों में कैसे रचा इतिहास?

जब मैकुलम क्रीज पर आए तो उन्होंने पारंपरिक तरीके से समय बिताने के बजाय सीधा प्रहार शुरू किया. अपने अंतिम टेस्ट में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खेला जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था. उन्होंने मात्र 54 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इससे विवियन रिचर्ड्स (1986) और मिस्बाह उल हक (2014) का 56 गेंदों का रिकॉर्ड टूट गया. उनकी 145 रनों की पारी सिर्फ 79 गेंदों में आई. इसमें 21 चौके और 6 बड़े छक्के शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस में दरार! टीम को छोड़ हार्दिक ने अकेले उठाया ये कदम, हैरान हो गए फैंस​

सिर्फ एक रिकॉर्ड था या नेतृत्व की मिसाल

इस शतक को जो चीज खास बनाती है, वह था मैच का संदर्भ. यह कप्तान द्वारा अपनी टीम को संकट से निकालने का एक साहसी प्रयास था. जब वह आउट हुए, तब तक न्यूजीलैंड 32/3 के स्कोर से मजबूत स्थिति में आ चुका था और टीम ने अंततः 370 रन बनाए. मैकुलम का वह दृष्टिकोण 'बैजबॉल' नीति का ही एक हिस्सा था. इसे उन्होंने बाद में इंग्लैंड के कोच के रूप में लागू किया. उन्हें विश्वास कि आक्रामकता ही सबसे अच्छा बचाव है.

ये भी पढ़ें: UAE में पला-बढ़ा और कर्नाटक में मचाया गदर, अब CSK के लिए खेलेगा ये धाकड़ ऑलराउंडर

मैकुलम ने टेस्ट क्रिकेट को क्या विरासत दी?

ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच और सीरीज जीत ली, लेकिन मैकुलम की बल्लेबाजी की हिम्मत के सामने परिणाम फीका पड़ गया. वह अपने लगातार 100वें टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने और खेल के 140 साल के इतिहास के सबसे तेज शतक के साथ विदा हुए. आज भी जब टी20 क्रिकेट टेस्ट पर असर डाल रहा है, मैकुलम का 54 गेंदों का वह धमाका आक्रामक बल्लेबाजी का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' बना हुआ है.