टेस्ट डेब्यू पर शतक बना 'अभिशाप'... 9 खिलाड़ी हुए शिकार, पलक झपकते करियर पर लटक गई तलवार

टेस्ट डेब्यू पर शतक, हर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में ऐसी शुरुआत के सपने देखता है. भारतीय क्रिकेट टैलेंट की खान है. भारत में 17 खिलाड़ी ऐसे निकले जिन्होंने टेस्ट करियर का आगाज ही शतक के साथ किया. जिसके बाद क्रिकेट पंडितों ने कयास लगाए कि ऐसे प्लेयर्स का करियर लंबा होगा. लेकिन 17 में से 9 खिलाड़ियों के लिए डेब्यू का शतक अभिशाप साबित हुआ. ऐसे ही प्लेयर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके टेस्ट करियर पर पलक झपकते तलवार लटक गई.