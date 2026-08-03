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टेस्ट डेब्यू पर शतक बना 'अभिशाप'... 9 खिलाड़ी हुए शिकार, पलक झपकते करियर पर लटक गई तलवार

भारतीय क्रिकेट को टैलेंट की खान कहें तो गलत नहीं होगा. हर साल गुच्छों में प्लेयर्स चर्चा में आते हैं, किसी की किस्मत चमक जाती है तो कोई गुमनाम हो जाता है. लेकिन कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो टीम इंडिया में शतक से जोरदार एंट्री करते हैं, लेकिन फिर किस्मत क्रूर हो जाती है. हम आपको ऐसे ही प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके लिए टेस्ट डेब्यू में शतक 'श्राप' साबित हुआ है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 03, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:36 PM IST
टेस्ट डेब्यू पर शतक बना 'अभिशाप'... 9 खिलाड़ी हुए शिकार, पलक झपकते करियर पर लटक गई तलवार

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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