टेस्ट डेब्यू पर शतक बना 'अभिशाप'... 9 खिलाड़ी हुए शिकार, पलक झपकते करियर पर लटक गई तलवार

टेस्ट डेब्यू पर शतक, हर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में ऐसी शुरुआत के सपने देखता है. भारतीय क्रिकेट टैलेंट की खान है. भारत में 17 खिलाड़ी ऐसे निकले जिन्होंने टेस्ट करियर का आगाज ही शतक के साथ किया. जिसके बाद क्रिकेट पंडितों ने कयास लगाए कि ऐसे प्लेयर्स का करियर लंबा होगा. लेकिन 17 में से 9 खिलाड़ियों के लिए डेब्यू का शतक अभिशाप साबित हुआ. ऐसे ही प्लेयर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके टेस्ट करियर पर पलक झपकते तलवार लटक गई.
इस लिस्ट में पहला नाम दीपक शोधन का है. उन्होंने 1952 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया और 110 रन की पारी खेली थी. लेकिन उनका करियर 3 टेस्ट मैच तक ही सीमित रह गया.
दूसरे नंबर पर कृपाल सिंह हैं, जिन्होंने 1955 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया और नाबाद 100 रन बनाए थे. लेकिन पूरे करियर में 14 टेस्ट खेलने में ही कामयाब हुए. डेब्यू सेंचुरी के बाद 19 पारियां खेलीं, लेकिन दूसरा शतक नहीं लगा सके. हालांकि, उन्होंने 2 फिफ्टी ठोकी.
तीसरे नंबर पर अब्बास अली बेग हैं, जिन्होंने टेस्ट करियर की शुरुआत शतक से की. 1959 में डेब्यू पर इंग्लैंड के खिलाफ 112 रन बनाए थे, लेकिन भारत के लिए 10 टेस्ट ही खेलने में कामयाब हुए. उन्होंने इस शतक के बाद 17 पारियों में महज 2 फिफ्टी ही लगाईं. खराब फॉर्म के चलते वह टीम से बाहर हो गए.
हनुमंत सिंह भी इस लिस्ट में आते हैं, जिनका करियर महज 14 टेस्ट में खत्म हो गया. उन्होंने अपने 24 पारियों के करियर में महज एक शतक ठोका जो 1964 में डेब्यू पर लगाया था. इसके अलावा उनके नाम 2 अर्धशतक भी दर्ज हैं.
5वां नाम सुरिंदर अमरनाथ का है, जो भारत के लिए 10 टेस्ट मैच ही खेल सके. उन्होंने 18 पारियों में 1 शतक और 3 फिफ्टी के दम पर 550 रन बनाए. उन्होंने ये इकलौता शतक 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू पर लगाया था.
भारत के जाने-माने दिग्गज प्रवीण आमरे भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने 1992 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और 124 रन ठोके थे. लेकिन पूरे करियर में 11 टेस्ट मैच ही खेलने में कामयाब हुए. उन्होंने एक शतक औऱ 3 फिफ्टी के दम पर करियर में 425 रन बनाए.
भारत के दिग्गज सुरेश रैना भी इस लिस्ट में शामिल हैं. व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उनका करियर शानदार रहा लेकिन टेस्ट टीम में फिट नहीं हो पाए. उन्होंने 18 टेस्ट की 31 पारियों में एक शतक और 7 फिफ्टी के दम पर 768 रन बनाए. उन्होंने टेस्ट डेब्यू 2010 में श्रीलंका के खिलाफ किया था और शतकीय पारी खेली थी. लेकिन भारत के लिए 18 टेस्ट खेलने में कामयाब हुए.
इसके बाद पृथ्वी शॉ का नाम आता है, जिनकी तुलना टेस्ट डेब्यू के बाद सचिन तेंदुलकर से हो रही थी. पृथ्वी ने 2018 में टेस्ट डेब्यू पर शतकीय पारी खेली थी. सभी ने उनकी तारीफ भी की, लेकिन सालभर भी नहीं टिके. महज 5 टेस्ट में 1 शतक और 2 फिफ्टी लगाई और टीम इंडिया से गुमनाम हो गए. पृथ्वी का कमबैक अब नामुमकिन नजर आता है.
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टीम इंडिया के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर भी टेस्ट टीम से दूर हैं. उन्होंने 2021 में टेस्ट डेब्यू किया था और डेब्यू पर शतक के बाद टीम की रीढ़ माना जा रहा था. लेकिन इंजरी दीवार बन गई और 2024 से टेस्ट फॉर्मेट में वापसी नहीं कर पाए हैं. उन्होंने अभी तक भारत के लिए 14 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 शतक और 5 फिफ्टी की बदौलत 811 रन बनाए.